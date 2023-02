Chiqui de 'Gran Hermano' llama en directo a 'Sálvame' para desmentir que esté pasando por una situación de necesidad

Sálvame ha sido desmentido, de nuevo, en directo. Después de una llamada de Lydia Lozano este miércoles negando su visita a un local de intercambio de parejas, este jueves ha compartido unas imágenes de Almudena Martínez, más conocida como Chiqui desde su paso por Gran Hermano.

En ellas se mostraba a la exconcursante en un supuesto mercadillo para personas con necesidad, "sin maquillar" y "buscando hasta zapatillas y ropa de cama usadas", tal y como declaraba un testigo.

"De la gente más cariñosa que he encontrado yo en un plató de televisión", ha señalado Kiko Hernández, apenado por la situación. "Muchas veces pasa eso, que crees que va a durar esto de la televisión toda la vida", ha continuado.

No obstante, Chiqui ha desmentido esas suposiciones llamando en directo a Hernández. "No estoy pasando por necesidad. ¿Qué pasa, que no puedo comprar en un mercadillo de segunda mano?", ha expresado, algo enfadada. "A lo mejor sois vosotros los que estáis pasando por esa situación", ha señalado.

Además, Almudena ha dicho que "hay que contribuir con el medioambiente". En cuanto a su alejamiento de la tele, ha dicho que es porque está estudiando. "Dile que la echamos de menos", ha pedido Jorge Javier Vázquez.