Rafa Mora y creer que 'Sálvame' es periodismo

“Me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije "¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?”. Rafa Mora explica los motivos por los que decidió abandonar la carrera de periodismo.

Aunque, en vista de sus argumentos, el hombre que alcanzó la popularidad seduciendo en 'Mujeres y hombres y viceversa', tal vez todavía no sabe muy bien qué es el periodismo. Porque ser periodista poco o nada tiene que ver con su aspiración a perpetuarse como 'colaborador' del reality show de la tele.

'Colaborador' ya es un término perturbador en sí mismo, pues se ha manoseado tanto que ha ido fagocitando el talento o especialidad de la persona hasta convertirlo en un parlanchín que parece un mercenario de la barata tele de la tertulia eterna. Pero la charlatanería no es periodismo.

Sin embargo, determinados programas de varietés se han escudado en la palabra 'periodismo' para justificar y dar credibilidad a los delirios de sus efectistas tramas. "¡Tengo un título de periodismo!", exhortan. Y qué más da. Esa es la conclusión que ha debido llegar Rafa Mora cuando se ha percatado de que en la facultad no le han enseñado nada de lo que ejerce en Telecinco. Más bien lo contrario. No obstante, da la sensación de que él necesitaba el título para sentirse validado públicamente. Aunque su pretensión profesional fuera otra. A veces, nos cuesta más distinguir lo que hacemos porque nos apetece de lo que hacemos porque queremos enseñar que podemos hacerlo.

Que no haya periodistas en Sálvame no es intrusismo profesional, pues los personajes del programa están para acompañar de la misma forma que los protagonistas de un culebrón de tarde de Antena 3: con sus vivencias, sus cicatrices, sus empatías. Como una telenovela, pero en riguroso directo. Y eso no es periodismo, ni tiene que serlo. Es entretenimiento que atrae porque se basa en los identificables sobresaltos de la convivencia, llevados al extremo por obra y gracia de un casting de personas donde pesa más sus carismas complementarios que el grado de estudios que se pudieron permitir. Pero como la astuta tele ha querido dar más veracidad a sus maquinaciones disfrazándose de 'periodismo' como sello de reputación, algunos, bastantes algunos, se creyeron que 'periodismo' es danzar el baile del chuminero. Rafa Mora, quizá, también.