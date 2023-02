La coronación de Carlos III como rey de Inglaterra está a la vuelta de la esquina y, como la Casa Real británica siempre ha estado muy vinculada con el mundo de la música, en esta ocasión no podría ser menos. Será el próximo 6 de mayo cuando en la Abadía de Westminster, Carlos de Inglaterra será coronado a los 74 años de edad en una ceremonia a la que asistirán alrededor de 2.000 invitados.

Para ir ambientando el evento que paralizará nuevamente el Reino Unido, desde la Casa Real han publicado en su perfil de Spotify oficial una lista de reproducción llamada 'Coronation Celebration Playlist': alrededor de dos horas de música con un total de 24 canciones de artistas británicos como David Bowie, Harry Styles, Ed Sheeran, Coldplay o los Beatles, y solo tres de cantantes extranjeros: Daddy Cool de los alemanes Boney M, Slave To The Rythm de la jamaicana Grace Jones y I'ts a Beautiful Day del crooner canadiense Michael Bublé.

¿Actuarán las Spice Girls en la coronación?

Otras de las que aparecen en la playlist son las Spice Girls: Mel C, Geri, Emma, Melanie B y Victoria también suenan en esta lista de reproducción con su éxito Say You'll Be There. Más de diez años después de su aparición en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, existen rumores que apuntan que podrían estar planteándose volver a subirse juntas a un escenario para actuar en las celebraciones de la coronación que sucederán entre los días 6 y 8 de mayo.

"Los organizadores reales están muy interesados y las Spice Girls están considerando seriamente un regreso para un evento tan histórico", dijo a The Sun una fuente allegada a la Corona británica. "La Coronación es algo tan especial y único como los Juegos Olímpicos y Mel B y Mel C, que son las líderes del grupo, están tratando de convencer al resto", añadió.

Elton John no está en esta lista de reproducción

En las redes sociales no ha pasado desapercibida la ausencia de Elton John que, además de ser una gran leyenda de la música británica, siempre ha sido muy cercano a la Familia Real. Su amistad con la reina Isabel II y con Lady Di ha sido protagonista de titulares en muchas ocasiones y le ha llevado a actuar en Palacio en varias ocasiones.