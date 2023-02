El PP cierra sus puertas a Villacís: "Antes lo tenía difícil; pero ahora, imposible"

Al Partido Popular solo le interesa sumar a sus filas a quienes carguen consigo un bagaje de perspectiva electoral. Como, por ejemplo, "Ignacio Gragea", actual alcalde de Badajoz que se acaba de ir al PP procedente de Ciudadanos. Y si la Begoña Villacís de hace un par se semanas podía tener la opción, la de hoy la ha perdido, a ojos de Génova.

¿Qué ha cambiado? "Su falta de humildad", coindicen varios dirigentes populares que creen que la llamada de la vicealcaldesa de Madrid al coordinador general del PP, Elías Bendodo, para ofrecerse al PP regional sin pasar por el aro de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde José Luis Martínez-Almeida fue una "estrategia de máximo riesgo".

El PP madrileño ya cerró sus puertas de par en par cuando supo del acercamiento de la dirigente naranja con Génova. "Lo mejor de Cs ya se vino conmigo", sentenció Ayuso, quien, sin embargo se apartó de la decisión del partido a nivel nacional. La pregunta ha estado en el aire estas dos ultimas semanas. En Génova no apostaban por ella, pero tampoco la descartaban. Eso fue hace dos semanas, cuando sobrevolaba la tesis de que Villacís podía llamar de nuevo a las puertas de Génova de cara a las generales si no lograba su objetivo en mayo.

El segundo factor que ha jugado en contra de Villacís y que ha ayudado a la dirección nacional a reafirmarse en su tesis es el resultado que sacó este lunes en las primarias de Cs. La vicealcaldesa ha recibido 122 avales, cuatro menos de los necesarios para superar la barrera del 15%. La lectura que hacen en el PP es que no tiene el apoyo ni de los suyos. Así, Villacís no encontrará las puertas abiertas de Génova 13 en caso de que no logre ni un concejal el próximo 28M.

Los hay que creen que la vicealcaldesa tiene posibilidades de entrar en unos meses al PP si sabe "reinventarse". Y los hay, también, que lo rebaten basándose en las encuestas y en los resultados internos de la vicealcaldesa, que se presentará de nuevo en el Ayuntamiento de Madrid sin los avales suficientes de sus afiliados. "¿Sería repescable alguien que no consigue 167 avales? ¿Alguien que no llega al 3% en Madrid? Antes lo tenía difícil, pero ahora, imposible", apuntan desde la dirección del partido.

En todo caso, en el PP insisten en que no le dan "por finiquitada porque la oferta nunca ha estado sobre la mesa". Esta idea casa con el argumento que ofreció la líder madrileña de Cs, que negó cualquier pacto con los populares pese a haberse reunido en privado con el número tres del partido a petición suya.

Pero a diferencia de lo que aseguró en la tarde en la que anunció que se quedaba en el partido naranja y se presentaría a las primarias de Cs, los populares apuntan a un flirteo con su partido para ganar foco mediático. "Se puso en el escaparate". Lo que transmiten todos los cargos consultados es que a día de hoy Villacís no es una baza electoral. ¿Les interesan sus votantes? Sí. ¿Dan por seguro que estos votarán al PP? También. "En términos electorales, no aporta", concluyen.