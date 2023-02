Madonna denuncia ser víctima de "la discriminación por edad y la misoginia" tras las críticas por su aspecto en los Grammy

Madonna sigue su cruzada contra los haters. Nunca se ha cansado de ser toda una revolución en sí misma y ahora, a sus 64 años, no va a ser menos, le pese a quien le pese. Y por mucho que le critiquen. La última razón fue el look escogido para la gala de los premios Grammy, por el que multitud de usuarios de las redes se han visto con el derecho a opinar sobre su aspecto físico o su supuesta intención de parecer siempre más joven de lo que es.

Ante los comentarios de que estaba "irreconocible" o "grotesca", la cantante de temas como Like a virgin ha decidido contestar a través de Instagram, donde sus más de 18 millones y medio de seguidores han visto un vídeo de la noche de los galardones y leído el texto que la artista ha escrito y que comienza asegurando que fue "un honor" entregar el premio a Kim Petras y Sam Smith a Mejor Dueto, a pesar de que le habían ofrecido el de Álbum del Año.

"Pensé que era más importante que presentara a la primera mujer trans actuando en los Grammy, ¡un momento histórico! ¡Y además lo ganó!", ha afirmado Madonna, si bien es cierto que Petras no es la primera mujer trans en ganar un Grammy. A partir de ahí, Madonna arremete contra quienes juzgan lo que ven y no lo que oyen.

"En lugar de centrarse en lo que decía mi discurso, sobre dar gracias por su valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron únicamente por opinar sobre fotografías en las que salgo en primer plano tomadas con cámaras con teleobjetivos por fotógrafos de prensa que ¡le distorsionan la cara de cualquiera!", ha comenzado arremetiendo la artista.

Es por ello que Madonna no tiene dudas de que "de nuevo" está "atrapada" en "la discriminación por edad y la misoginia que asolan el mundo en el que vivimos", el cual, según ella, "se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue mostrándose fuerte, trabajadora y aventurera"

Por si fuera poco, la cantante ha mandado un recado a esos haters: sigue comprometida con no dejarse amedrentar por ellos. "Jamás me he disculpado por ninguna decisión creativs que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y hoy no voy a empezar. Los medios me han degradado desde los inicios de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres que vengan detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros", ha zanjado.

Finalmente, Madonna asegura que espera "con ganas" que le queden "muchos años más de comportamiento subversivo", en los "desdibujar los límites, enfrentarse al patriarcado y, sobre todo, disfrutar de la vida". "Inclinaos, perras", ha escrito para acabar contra quienes le critican.