Este fin de semana ha tenido lugar la 65ª edición de los Premios Grammy, una gala que estuvo marcada por algunos de los rostros nominados y premiados. Beyoncé fue una de ellas pues, tras ganar cuatro en esta gala, tiene un total de 32 y se convirtió en la artista con más gramófonos de la historia. Pero también hubo otra cantante que saltó a los medios: Kim Petras, quien se convirtió en la primera mujer trans en ganar un Grammy al Mejor Dueto, aunque no es la primera en conseguir uno de estos premios de la música.

Gracias a Unholy, colaboración con Sam Smith, la artista alemana de 30 años consiguió el galardón a Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop, anteponiéndose a los otros nominados: Don't Shut Me Down, de ABBA; My Universe de Coldplay y BTS, Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran; y I Like You de Post Malone y Doja Cat.

"Sam quería amablemente que fuese yo quien aceptase este premio porque soy la primera mujer transgénero en ganarlo", comenzó diciendo en el discurso y se lo dedicó a "todas las increíbles leyendas trans" que le han abierto "las puertas de una patada" para que aquello sucediera esa noche.

Kim Petras become a first openly transgender woman who win the #GRAMMYs award. pic.twitter.com/Wk12c0kH3j — the juicy pop (@thejuicypop) February 6, 2023

Por tanto, Petras se ha convertido en la primera mujer trans en ganar esa categoría, por lo que ha hecho historia este 2023. Sin embargo, no es la primera ganadora trans de uno de estos premios, pues este hito sucedió hace más de 50 años, en la 12ª edición de los Premios Grammy.

Esta página de la historia de la música la protagonizó Wendy Carlos, una compositora de música electrónica. La artista, que actualmente tiene 83 años, fue una de las primeras en usar sintetizadores en sus piezas, popularizando este género.

Gracias a su álbum Switched-On Bach, la estadounidense ganó en 1970 tres Grammy: Mejor Álbum Clásico, Mejor Interpretación de Música Clásica - Solista o Solistas Instrumentales (Con o Sin Orquesta) y Mejor Ingeniería de Grabación Clásica.

Años después, Wendy Carlos también compuso las bandas sonoras de famosas películas como La naranja mecánica (1972) y El resplandor (1980), ambas de Stanley Kubrick, y Tron (1982), de Steven Lisberger.