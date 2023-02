Más 'streamers' cuentan el acoso que sufrieron por parte de Biyín y AuronPlay en 2013: "Dañaban a las personas con maldad"

AuronPlay y Biyín están en boca de todos después de que salieran a la luz capturas de pantallas de tuits antiguos donde hacían, a través del "humor negro", apologías nazi, comentarios racistas e incluso se burlaban de la desaparición de Yeremi Vargas.

Ithaisa Suárez, madre del desaparecido, fue quien dio comienzo a la conversación, revelando que los tuits que recibió de parte de Biyín y su grupo de amigos, que se hacían llamar 'El Comando Troll', la afectaron tanto que necesitó medicarse por su ansiedad. Sin embargo, parece que no fue la única afectada.

En los últimos días, muchos otros creadores de contenido que llevan años viviendo de Internet han reconocido que no olvidan lo que sufrieron en esa época. Sobre todo, Sr. Cheeto ha sacado a colación el acoso que sufrió Mangel, conocido por ser uno de los mejores amigos de El Rubius.

Que nadie lo olvide nunca. pic.twitter.com/kEcmzvbMOR — Azu beloved 🦆❤️‍🩹 (@Azu_caritas) February 5, 2023

"Jamás perdonaré aquellas amenazas a Mangel diciendo que publicarían su número en Twitter, cosa que al final hicieron", ha escrito, describiendo una de las cosas más graves que realizaron en contra de él. No obstante, mucha gente se ha encargado desde entonces de mostrar alguno de los comentarios que le dedicaban en redes, donde se dirigían a él como "vizco" o que "necesitaba un logopeda".

Incluso, Roenlared ha denunciado que su expareja, JPelirrojo, también fue objeto de este grupo y acabaron filtrando también su información personal en internet. Un tipo de acoso que iba dirigido a cualquier persona que pudiera ser objeto de burla.

Así lo ha revelado también Jolinbo, un antiguo youtuber, que ahora continúa en Twitch y que asegura que vivió "un infierno" cuando con 15 años se hizo famoso y decidieron burlarse de su parálisis cerebral.

En esa época me hice conocido, ya sea por X o Y.



El tema es que por culpa de la parálisis cerebral que padezco recibía insultos a diario solo por mi condición física.



Mentalmente me afectó mucho, hasta el punto de pensar cosas que un niño no debe, ya sabéis a que me refiero... — Jolinbo (@JolinboTV) February 6, 2023

"Padecía insultos a diario por mi condición física", ha recordado: "Mentalmente, me afectó mucho". Incluso, ha mostrado un ejemplo del tipo de comentarios que ponía Biyín. "La culpa es de los padres por hacerle creer que puede hacer lo mismo que una persona normal. Yo no he venido aquí a sentir pena por nadie", escribió en su momento.

La cosa es que no puedo pasar por alto todo lo que me dijeron Biyin y sus amigos, no solo era humor negro sino que dañaban a las personas con maldad, os dejo un ejemplo. pic.twitter.com/WyVFJZPdQG — Jolinbo (@JolinboTV) February 6, 2023

"No puedo pasar por alto todo lo que me dijeron Biyín y sus amigos, no solo era humor negro, sino que dañaban a las personas con maldad", ha declarado, asegurando que nunca ha recibido disculpas personales de ninguno.

Jolinbo cree que ahora Biyín se arrepienta, como ya ha dejado claro en los directos de los últimos días, pero es complicado pedir perdón personalmente a cada persona, pues la lista es larga.

AngelySaras confirma que Auronplay, Biyin y sus secuaces le hicieron la vida imposible en aquella época. Vamos que ni Mangel ni Yeremi fueron sus únicas víctimas. #Naziyin pic.twitter.com/l695J6LpLd — RhoadesFall (@RhoadesFall) February 5, 2023

Otro comentario ha recordado al youtuber AngelySaras que, según este usuario, tuvo varios intentos de suicidio después de soportar bromas e insultos sobre su físico, mientras era famoso en YouTube. "Le llamaban gordo, don nadie, fracasado", han explicado: "Dejó de hacer streams y cayó en una fuerte depresión y el grupito de Auron no paraba".

Algo que él mismo ha confirmado, quitándole importancia: "Se lo hicieron pasar a mucha gente mal, pero al final me dan igual todos. En 48 horas todo el mundo ha pasado página y las mierdas siempre serán mierdas".