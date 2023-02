La 'streamer' Biyín responde tras ser criticada por sus tuits antiguos contra la madre del pequeño Yeremi: "He sido una mala persona"

Sara Moledo, más conocida como Biyín por su trabajo de streamer, está siendo la protagonista de una gran polémica en los últimos días después de que Ithaisa Suárez, madre del desaparecido Yeremi, recordara el papel de la creadora de contenido tuvo en una campaña de acoso contra ella cuando comenzó el caso de su hijo.

Ithaisa ha denunciado en una entrevista con Axel que Biyín, junto con otras cuentas de Twitter, hacían "humor negro" sobre Yeremi. "Se dedicaban a reírse en grupo y yo tuve que denunciar. AuronPlay me pidió disculpas en ese momento, pero fueron cosas gravísimas", ha explicado.

"El grupo de humor negro se llamada 'El Comando Troll' y me hicieron mucho daño. Yo tuve que tomar medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar", ha declarado: "Incluso tuvimos llamadas telefónicas".

Unas acusaciones que Biyín, muy enfadada, quiso desmentir rápidamente, pero generó un torrente de imágenes de cuentas suyas de 2013 en las que se pueden ver las dañinas interacciones que tuvo con la madre de Jeremy en Twitter.

En la recopilación viral que ha hecho una usuaria aparecen varias cuentas haciendo apología nazi. Además, de AuronPlay y Biyín, también está el perfil @Aparcada, quien escribió varios tuits sobre el estado de Jeremy "en una cuneta".

En las últimas horas, Biyín, aunque no puede negar todos los tuits siendo racista y acosando bajo su nombre, sí ha querido desmarcarse de las llamadas telefónicas y de los tuits más polémicos.

A pesar de todos formaban del supuesto grupo de amigos de Twitter, Sara asegura que solo la han mencionado a ella "porque ahora es famosa": "Que casualidad que cuando me hago una persona pública salen cosas gravísimas".

"Yo hacía humor negro, pido disculpas, era una gilipollas. Me sabe mal si alguien paso un mal rato por mí", comentó entre lágrimas: "Yo de verdad no he sido, voy a cargar con lo que he puesto, pero no con lo que no he escrito".

Además, ha reconocido que "era una mala persona", pero ha recordado que este tipo de comportamiento que "era normal en esa época". Unas disculpas que ha abierto un debate en Twitter sobre si ha pasado tiempo suficiente para creer que ha cambiado o si tener 21 años, la edad que tenía cuando esto sucedió, es "ser una niña", como se ha defendido.

Cómo sea, Auron quiere quitarle importancia y que la gente se centre en su serie de Minecraft. "Me han metido por la cara, yo ni he llamado a nadie ni he hecho humor negro", ha declarado en el directo de Sara, con quien convive desde hace años.

Otros streamers como Felipez, Sr.Cheeto, Melo o Wismichu también han comentado el tema, asegurando que recordaban con enfado esa época. Sin embargo, ha llamado la atención que muchos creadores que no han querido hacer referencia al tema para asegurarse no tener a AuronPlay de enemigo.