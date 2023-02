La huelga de médicos inicia la 9ª semana con el seguimiento a la baja y una reunión inminente

La huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, ha entrado este lunes en su novena semana de paro indefinido, con un seguimiento de la misma que no llega al 2%, y con una décima reunión con la Consejería de Sanidad que se producirá "en breve" para alcanzar el acuerdo definitivo.

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un acto en la sede del Summa 112, donde ha explicado que en la próxima reunión con el comité de huelga, que previsiblemente será en esta semana, responderán a las dudas que estos les plantearon en el anterior encuentro sobre el sistema de reducción de agendas que se puso en marcha el pasado lunes en 22 centros de salud de la región.

"La implantación de agendas no es solamente una decisión puramente técnica; es cambiar la forma de trabajar de los centros de salud. Nosotros tomamos una fecha, que es el lunes pasado, y continuamos con esa fase de transición. Se está estableciendo la interlocución con todos los coordinadores de los 22 centros; se va implantando las medidas poco a poco porque al fin y al cabo es cambiar la forma de trabajar", ha detallado.

Este proyecto prevé que los médicos de familia atenderán a un máximo de 34 pacientes por día, con 10 minutos para cada uno de ellos, mientras que los pediatras podrán disponer de 15 minutos, hasta atender un máximo de 24 personas. El exceso de citas será recompensado en forma de retribución extra de 50 euros por hora, con un máximo de cuatro horas de prolongación de jornada.

Escudero ha indicado que creen que esta es la mejor forma para "mejorar el día a día de los profesionales de la Atención Primaria" y que en esa línea va a seguir trabajando su consejería para desconvocar una huelga que comenzó el pasado 21 de noviembre. El seguimiento en el turno de mañana de este lunes se ha situado en el 1,89%, con medio centenar de poco más de 2.000 profesionales que han secundado el paro, según ha destacado el consejero.

"En breve", ha añadido, comunicarán al comité de huelga la fecha y hora de la próxima reunión en la que si estos "tratan de alcanzar ese acuerdo y no de buscar excusas para seguir prolongando este conflicto, llegaremos a ese acuerdo", ha zanjado.

Amyts sigue a la espera

Por su parte, fuentes del sindicato convocante de la huelga, Amyts, han contado a 20minutos que siguen esperando a que la consejería "nos dé respuesta" a las dudas planteadas en la última reunión. Según estos, el sistema de reducción de agendas "aún no ha comenzado" en ninguno de los centros seleccionados.

"No responden al comité, ni a la prensa ni a los directores de los centros de salud que les han preguntado sobre la implantación de este plan. No sabemos qué pasaría si no hay voluntarios suficientes para esa macroagenda que se va a generar si se limitan los pacientes, ni tampoco qué pasará si no hay espacio físico para los profesionales que quieran prolongar la jornada", han explicado.

El Gobierno regional plantea que la bolsa de voluntarios se pueda derivar de un centro a otro y que hay consultas que pueden ser telefónicas, mientras que otras pueden ser presenciales.