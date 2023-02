Taylor Lautner se sincera sobre los problemas con su físico durante su etapa en 'Crepúsculo': "Ese no era mi cuerpo natural"

Multitud de actores a lo largo de la historia del cine se han enfrentado a grandes cambios físicos para poder encarnar en pantalla según qué papeles. Sin embargo, muy pocos pueden decir que tuviesen que hacerlo en plena adolescencia, cuando el cuerpo aún les estaba cambiando, y con todo lo que ello suponía para su salud. Taylor Lautner entra dentro de este grupo.

El intérprete de 30 años ha explicado en The Squeeze, el podcast que conduce su esposa, quien también se llama Taylor Lautner -aunque mejor utilizaremos su nombre de soltera, Tay Dome-, cómo estar en Crepúsculo y por culpa de su fandom llegó a tener serios problemas sobre su propia imagen corporal.

Lautner, que interpretó al licántropo Jacob Black, reconoce que estar en dicha franquicia le cambió la vida, aunque puntualiza que ha pagado un alto precio. "Cuando estaba dentro tenía entre 16 y 20 años, y estaba protagonizando una franquicia en la que mi personaje era conocido por quitarse la camisa cada dos segundos", ha declarado el actor, que ha explicado que en un principio casi nadie intuía el inmenso hit que tenían entre manos.

Eso propició que, tras el éxito de la primera, los productores decidiesen hacer casi de inmediato la secuela, Luna nueva. Para Lautner, eso significaba o conseguir ganar musculatura en tiempo récord o ser reemplazado por otro actor, ya que iba a estar en casi todas sus escenas sin camiseta.

"No tenía ni idea de que aquello me estaba afectando o de que me iba a afectar en el futuro con mi propia imagen corporal, pero ahora que lo miro en retrospectiva, te digo que sí, que me afectó, y que a buen seguro lo hará siempre", ha declarado, así como a continuación ha explicado: "En la primera película yo pesaba unos 63 kilos. Y, en la siguiente, 79. Es obvio que ese no era mi cuerpo natural. Tuve que esforzarme muchísimo para conseguirlo y mantenerlo".

Para cuando la saga estaba llegando a su fin, las críticas sobre que se había descuidado, con usuarios de las redes comparando su torso en las diferentes películas, se dispararon, lo que le sumió en una sensación de repulsa hacia su propio cuerpo. Incluso después de terminar la franquicia, en 2012, dudó sobre si seguir yendo al gimnasio después de haber estado "obligado a estar en uno varias veces al día, seis días a la semana".

Taylor Lautner reveals that #Twilight led to body image issues later on. pic.twitter.com/tynphAtadj — E! News (@enews) February 2, 2023

"¿Y qué pasa si no quieres ver un gimnasio ni en pintura? Pues que empiezas a perder los abdominales. Y yo empecé a tener un cuerpo más normal", ha agregado. "Recuerdo que fue muy doloroso una de las primeras veces que vi cómo lo percibían en Internet. Yo estaba rodando una película llamada Run The Tide, y mi personaje ni es un culturista ni es un tipo musculoso. Y yo pensé que me veía bien", ha defendido.

Sin embargo, en las redes ponían a un lado su fotograma "sin camieta y en el océano" en esta película y al otro lado una escena de la saga Crepúsculo: "Decían 'Vaya, cómo se ha dejado ir'. Y yo estaba como 'Venga ya. ¿De verdad esto es dejarse ir?'. Yo no me veía nada mal. Esas imágenes me dolieron".

"He vuelto a estar saludable, pero para que mi cuerpo estuviera así físicamente, antes necesité que mi mente se recuperara. Tu cuerpo puede parecer increíble. Puedes estar en forma, con la tableta o lo que sea. Puedes perder peso, ganar músculo, ok, pero, si tu salud mental no está bien, todo eso no sirve para nada porque va a jugar en tu contra", ha finalizado.