Robert Pattinson contra las transformaciones físicas por un papel: "Es embarazoso"

The Batman no solo fue una película rompedora por el enfoque de su autor Matt Reeves: también empezó a desatar reacciones desde que Robert Pattinson fuera designado para interpretar a Bruce Wayne. A parte de los fans le desagradaba el pasado del actor como estrella adolescente en Crepúsculo (aunque desde entonces hubiera trabajado con varios directores de prestigio), y también su físico por no considerarlo apropiado para encarnar al Caballero Oscuro. En los meses previos al estreno de The Batman, Pattinson echó leña al fuego proclamando en los medios que apenas se estaba entrenando para interpretar al protagonista, convencido de que el físico que tenía estaba bien como estaba.

Hoy, entrevistado por ES, reconoce que eso era mentira, y que fue una mala decisión. “Me metí en problemas por decir que no hago ejercicio, incluso por mi entrenador que me decía, ‘¿por qué estás diciendo esas cosas?’”. Pattinson se ganó mucho odio aquellas semanas, y aunque estuviera mintiendo con lo de su preparación, no deja de ser cierto que el actor siente rechazo ante estos exhaustivos entrenamientos para mejorar el físico. Una práctica muy extendida en Hollywood, y en la que él mismo se ha visto envuelto otras veces al margen de The Batman. “Ha probado básicamente todas las modas que se te ocurran, todo menos la constancia”, dice arremetiendo contra tales dinámicas.

“Es una locura. Incluso si te limitas a vigilar tu ingesta de calorías, es extraordinariamente adictivo, y no te das cuenta de lo nocivo que es hasta que es demasiado tarde. Una vez solo comí patatas durante dos semanas, como desintoxicación. Sólo patatas hervidas y sal rosa del Himalaya. Aparentemente te limpia… y definitivamente pierdes peso”. Pattinson recuerda cuando le hablaron de otro tipo de dieta: “Yo estaba como, ‘oh, ¿hay una en la que solo comes tablas de embutidos y queso todo el tiempo?’. Pero no me di cuenta de que no puedes tomar cerveza, ya que anula por completo el propósito”. También señala que estas dietas acaban siendo “extraordinariamente adictivas”.

El actor de Tenet se muestra en contra, por tanto, de experimentar grandes transformaciones físicas de cara a interpretar a un papel. Sobre todo si este requiere, como pasó en The Batman, ganar musculatura. “Es bastante embarazoso cuando entrar en una dinámica de responder a preguntas sobre tu entrenamiento, porque siempre habrá un tipo en mejor forma que tú”, concluye, volviendo a recordar su experiencia con la película de Reeves.

