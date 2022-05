¿Reunir a Kristen Stewart y Robert Pattinson después de 'Crepúsculo'? David Cronenberg tiene una idea

A sus 79 años, David Cronenberg está que no para. Por si no fuera bastante con su regreso a la ciencia-ficción carnosa en Crimes of the Future, el canadiense planea una nueva película de terror, Shrouds. Y, además, tiene entre manos otro proyecto que nos da escalofríos.

¿De qué se trata? Pues de reunir en el mismo filme a Robert Pattinson y Kristen Stewart, 10 años después de La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte II.

"Fue Robert el que me presentó a Kristen", ha declarado el director a World of Reel. Recordemos que Cronenberg ha trabajado ya con ambos intérpretes: Pattinson se sometió a sus manejos en Cosmópolis y Maps to the Stars, mientras que Stewart aparece en Crimes of the Future.

En opinión de Cronenberg, tanto 'R-Patz' como 'K-Stew' han tenido carreras ejemplares, "haciendo películas de autor y sacándolas adelante con éxito". Y, además, afirma, se lo pasa muy bien trabajando con ellos. De modo que la conclusión es inevitable: "Tengo una idea para una película para la cual estaría genial tenerlos a los dos".

Ahora bien: el cineasta adelanta que este proyecto no será su siguiente filme (ese será Shrouds). Y también que la idea de marras puede ser "problemática" no solo por su muy probable perversidad (tratándose de él, la damos por supuesta) sino también por cómo se lo tomarían los fans que extrañan a la pareja como Bella y Edward.

"[La película] podría ser problemática, porque los fans esperarán un cierto tipo de relación y eso sería un estorbo a la hora de crear nuevos personajes para ellos", declara Cronenberg. Y prosigue: "Tengo el presentimiento de que sería problemático, así que, de momento, es puramente teórico".

La idea de ver a Pattinson, Stewart y Cronenberg concentrados en triturar el mito 'crepusculino' con una reunión en pantalla podría ser la mayor demolición de un cliché cinematográfico desde que Luchino Visconti contó con Romy Schneider para retomar el papel de Sissí en su Ludwig. Así pues, esperemos que el director pueda sacar adelante su idea.