'El Pingüino' no es una precuela: se ambientará una semana después de la trama de 'The Batman'

La idea de que el Pingüino protagonice una serie lleva dando vueltas por los despachos de HBO Max desde antes de que The Batman se estrenara en cines. Al poco de hacerlo, y de resultar ser un éxito de crítica y público, El Pingüino tuvo luz verde, y confirmó que Colin Farrell seguiría interpretando a Oswald Cobblepot luego de la película de Matt Reeves. Mientras Reeves seguiría trabajando en próximos derivados de su visión de Batman (con la ayuda, se supone, de Robert Pattinson), la idea que nos transmitió el equipo es que la serie correspondiente sería una precuela de The Batman, narrando cómo Cobblepot se introdujo en la escena criminal de Gotham. No tardaron, de hecho, en comparar su historia con Scarface.

Pero quizá les entendimos mal. Farrell, que recogió recientemente la Copa Volpi a Mejor actor en el Festival de Venecia por Almas en pena de Inisherin (su segunda colaboración con Martin McDonagh tras Escondidos en Brujas) ha hablado con Extra sobre el asunto. Y aclarado que no. El Pingüino no es una precuela, o al menos no es solo eso. Es posible que haya flashbacks, pero la trama como tal se ambientará muy poco después de los acontecimientos de The Batman. Es decir, una vez el plan del Espantapájaros funcionó y la ciudad quedó arrasada. “Comienza más o menos una semana después de que termine The Batman, por lo que Gotham está todavía, de algún modo, bajo el agua”, cuenta Farrell.

“Leí el guion del primer episodio y empieza con mis pies chapoteando en el agua de la oficina de Carmine Falcone. Solo con eso, cuando lo leí, me quedé en plan ‘oh, Jesús’”. Falcone, interpretado por John Turturro, era el jefe de Cobblepot, pero teniendo en cuenta su destino al final de The Batman lo más seguro es que la serie narre cómo el personaje de Farrell intenta seguir sus pasos, y erigirse como líder del crimen de Gotham. Sobre el guion que ya ha podido leer de la serie, escrito por Lauren LeFranc, Farrell asegura que “es encantador”. “Está muy bien escrito. Lauren LeFranc ha hecho un trabajo extraordinario, y está escribiendo todo y dirigiendo la serie”.

Farrell, además, está muy contento por la posibilidad de volver a interpretar al villano de Batma tan pronto. “Me encanta el personaje. Yo era codicioso con él y sentí que no había tenido suficiente con la película. Quería más”. La producción de la serie habría empezado ya en Nueva York, fichando a Craig Zobel (Mare of Easttown) como otro de sus directores, y sobre la extensión Farrell añade que “serán unas seis u ocho horas”. “Leeré el segundo y tercer episodio la próxima semana”.

