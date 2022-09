Palmarés del Festival de Venecia 2022: Cate Blanchett y Colin Farrell triunfan como mejores intérpretes

Hoy ha concluido la 79ª edición del Festival de Venecia, certamen europeo capaz de convocar toda la grandeza hollywoodiense a través del desfile de estrellas que, en esta ocasión, ha logrado acaparar titulares por motivos de lo más variado. Desde el glamour mostrado por Ana de Armas en la alfombra roja (presentando Blonde, donde interpreta a Marilyn Monroe), hasta las ovaciones de extensión desmesurada, pasando evidentemente por todo el salseo que ha traído aparejado No te preocupes querida, segundo largometraje de Olivia Wilde como directora. A la hora de revelar el palmarés, sin embargo, las intrigas entre Florence Pugh, Chris Pine y el (hipotético) escupitajo de Harry Styles han quedado en segundo plano.

La lista de premios entregados en Venecia es sumamente heterogénea, hasta el punto de que el León de Oro, premio principal, se lo ha llevado un documental: All the Beauty and the Bloodshed. Laura Poitras indaga a través de él en los conflictos de la familia Sackler, dinastía farmacéutica responsable de un enorme número de muertos en la pandemia de opioides, pero el premio a Mejor dirección se lo ha llevado en su lugar Luca Guadagnino por Bones and All. No Bears, por su parte, ha ganado el Premio especial del jurado al final de una edición a la que no pudo asistir su director, Jafar Panahi, por estar prisionero en Irán.

Quizá lo más destacado del palmarés sean los respectivos premios interpretativos para personalidades tan mediáticas como las de Colin Farrell y Cate Blanchett. Él ha ganado la Copa Volpi por Almas en pena de Inisherin, lo nuevo de Martin McDonagh tras Tres anuncios en las afueras (también habiéndose llevado este el premio a Mejor guion), mientras que Blanchett ha obtenido la victoria por TÁR. En este desgarrador film, regreso de Todd Field a la dirección tras triunfar hace lustros con En la habitación y Juegos secretos, la actriz ganadora del Oscar encarna a Lydya Tár, directora de orquesta austríaca.

Puedes consultar el resto del palmarés bajo estas líneas.

León de Oro: All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras

Gran Premio del Jurado: Saint Omer de Alice Diop

León de Plata a la mejor dirección: Luca Guadagnino por Bones and All

Copa Volpi a la mejor actriz: Cate Blanchett por TÁR

Copa Volpi al mejor actor: Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Premio mejor guion: Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh

Premio especial del Jurado: No bears de Jafar Panahi

Premio Marcello Mastroianni al actor o actriz emergente: Taylor Russell por Bones and All

Premio Horizontes a la mejor película: Jang-e Jahani Sevom de Houman Seyedi

Premio especial del Jurado Horizontes: Chleb i sól de Damian Kocur

Premio Horizontes al Mejor director: Tizza Covi y Rainer Frimmel por Vera

Premio Horizontes a la Mejor actriz: Vera Gemma por Vera

Premio Horizontes al Mejor actor: Mohsen Tanabandeh por Jang-e Jahani Sevom

Premio Horizontes al Mejor guion: Blanquita de Fernando Guzzoni

Premio Horizontes al Mejor cortometraje: Snow in september de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor ópera prima: Saint Omer de Alice Diop

Premio FIPRESCI: Argentina, 1985 de Santiago Mitre

Premio del Público Armani: Nezouh de Soudade Kaadan

Mejor documental sobre cine: Fragments of paradise de KD Davison

Mejor película restaurada: Marcado para matar de Seijun Suzuki

Mejor experiencia inmersiva: The man who couldn't leave de Singing Chen

Gran premio del jurado a Mejor obra interactiva: From the main square de Pedro Harres

Premio especial del jurado a obra interactiva: Eggscape de German Heller

