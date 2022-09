Colin Farrell recibe una ovación de 13 minutos en Venecia por 'Almas en pena de Inisherin'

Buen cine y una alfombra roja por el que desfilan un gran número de estrellas. Pero el 79º Festival de Cine de Venecia también está siendo noticia por los sentidos aplausos que están recibiendo por parte del público algunos intérpretes. Si no hace nada un recuperado Brendan Fraser se llevó nada menos que seis minutos de ovación por The Whale, lo nuevo de Darren Aronofsky, en el que el actor de La momia encarna a un hombre con obesidad mórbida, y casi 200 kilos de peso, que intenta ganarse el afecto de su hija, en la sexta jornada del certamen, este lunes 5 de septiembre, la otra gran sorpresa la ha deparado Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin).

Su pareja protagonista, Colin Farrell y Brendan Gleeson, junto al director Martin McDonagh y la actriz Keri Condon, fueron ovacionados en pie por los espectadores tras la proyección mientras estos se abrazan en el escenario o caminando hacia la orquesta. Unos aplausos y un reconocimiento que se alargó hasta trece minutos, según recoge en su crónica Variety, cuando Farrell, saltándose el protocolo, se acercó al patio de butacas para firmar autógrafos y hacerse selfies con los fans. Una ovación tan intensa y larga, la mayor hasta ahora del festival, que incluso hizo que los acomodadores tuvieran que intervenir para rogar al público asistente que empezara a abandonar la sala porque ya estaba empezando la siguiente proyección, No te preocupes querida de Olivia Wilde, con Florence Pugh y Harry Stiles.

Almas en pena de Inisherin es la nueva película de Martin McDonagh después de Tres anuncios en las afueras de 2017, que le valió su segundo Oscar como actriz a Frances McDormand, y supone catorce años después el reencuentro del cineasta con Farrell y Gleeson tras la celebrada Escondidos en brujas, la ópera prima de McDonagh. En 2012 llegaría su segundo largometraje, Siete Psicópatas, también con Colin Farrell en el reparto.

Inisherin hace referencia a una remota (y ficticia) isla de la costa oeste de Irlanda, e irlandeses son tanto el director como sus principales protagonistas, al igual que Kerry Condon o Barry Keoghan, otro de los integrantes del reparto, reunidos para contarnos una historia de una amistad rota, la de Colm (Gleeson) que un día y de manera repentina decide poner fin a su amistad de toda la vida con Pádraic (Farrell). Con la ayuda de su hermana Siobhán (Condon) y del joven isleño Dominic (Keoghan), Pádraic intentará por todos los medios volver a reemprender la buena relación que mantenían.

¿Camino a los Oscar?

En tono de tragicomedia, y a raíz de su recibimiento en Venecia por parte de la prensa especializada, Almas en pena de Inisherin, producida por Searchlight Pictures, filial de Disney, se erige ya en uno de los títulos a tener en cuenta en esta temporada de premios, también como una de las candidatas más sólidas a estar entre las finalistas al Oscar. Después de su proyección también en el próximo Festival de Toronto, en Estados Unidos está previsto que llegue a los cines el 21 de octubre.

En cuanto a España, de momento el calendario de estrenos de Disney ha fijado su estreno para el 13 de enero de 2023, seguramente teniendo en cuenta que pueda ser una de las películas de los Oscar (las nominaciones se anunciarán el 24 de enero).

