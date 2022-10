'El Pinguino' de Colin Farrell ficha como director a Craig Zobel ('La caza', 'Mare of Easttown')

Apenas se había estrenado The Batman en cines cuando HBO Max dio luz verde a la serie de El Pingüino. Meses antes ya se le había empezado a dar vueltas a este posible spin-off (también a uno centrado en la policía de Gotham que por ahora ha quedado en agua de borrajas), y según quedó claro que Matt Reeves había acertado con su nueva aproximación al Caballero Oscuro, a los ejecutivos no les cupo duda de que el personaje y su mundo estaban en buenas manos. Tanto que Reeves ha firmado un acuerdo con Warner para desarrollar nuevos proyectos vinculados a su Batman, no solo en tanto a las series sino también a una secuela en la que ya está trabajando. Entretanto, El Pingüino coge forma.

La serie ha confirmado la vuelta de Colin Farrell como Oswald Cobblepot, cuyo ascenso al liderazgo criminal de Gotham será retratado en dicha ficción. Por ahora no ha habido más fichajes para el reparto, pero The Hollywood Reporter se hace eco de uno muy prometedor tras las cámaras. Y es que, mientras Lauren LeFranc hace las veces de showrunner con la supervisión de Reeves, El Pingüino ha incorporado como director de los dos primeros episodios (claves para fijar el look y espíritu de la serie) a Craig Zobel. Alguien cuyo trabajo ha sido muy reconocido en meses recientes, al haber dirigido la totalidad de episodios de la aclamada serie Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet.

Antes de Mare of Easttown, sin embargo, Zobel se topó con algún que otro problema. Él dirigió La caza, una sátira auspiciada por Blumhouse y Universal que en 2019 vio cancelado su estreno por una controversia política. En marzo de 2020 pudo concretar su llegada a los cines, pero se saldó con críticas mediocres al tiempo que el estreno se enmarcaba en víspera del coronavirus, con lo que cualquier expectativa comercial quedó desactivada. Zobel, afortunadamente, ha podido resarcirse de los problemas de La caza, y tras Mare of Easttown está preparado para sumergirse en el mundo de Batman. La serie de El Pingüino, del mismo modo que pasa con The Batman 2, aún no tiene fecha de estreno.

