Danny DeVito cree que su Pingüino es mejor que el de Colin Farrell

Una directriz fundamental de Matt Reeves a la hora de afrontar The Batman parecía ser, como ya apuntaban los tráilers, sumergir al superhéroe de DC en una pátina de realismo urbano y siniestro. Similar a lo que hizo Christopher Nolan, sí, pero centrándose más en el prisma policíaco, que conducía a que los excéntricos enemigos del murciélago de Gotham pasaran por ser poco más que gángsters. Ese fue el tratamiento que experimentó Oswald Cobblepot, alias del Pingüino, pero para interpretarlo Colin Farrell precisó igualmente de toneladas de maquillaje.

La apuesta de The Batman ha sido muy bien recibida, con Warner Bros. firmando un provechoso acuerdo con Reeves que contempla, por ahora, tanto una secuela como una serie destinada a HBO Max centrada precisamente en el Pingüino. Farrell sería el protagonista en lo que se ha descrito “casi como una historia de Scarface”, y aunque Reeves no sería su showrunner (el puesto ha ido a parar a Lauren LeFranc, de Agentes de S.H.I.E.L.D) sí supervisaría los guiones. Al Pingüino le queda muchas fechorías por delante, en resumen, pero eso no quita que a cada tanto resurjan las inevitables comparaciones con quien fuera su predecesor en la gran pantalla. Esto es, Danny DeVito en Batman vuelve.

Tim Burton recreó en su película de 1992 un Pingüino muy distinto al de Farrell. Si mejor o peor, eso depende de las opiniones, y DeVito ha dado la suya al someterse al detector de mentiras de Vanity Fair. En un momento dado, el actor se ha encontrado con una imagen del actor de Última llamada, y ha dicho: “¿Quién, Colin? Me encanta Colin. Es un tipo estupendo. Pero mi Pingüino era mejor”. Al principio parecía que se le había escapado, pero según terminó el test y examinaron los resultados DeVito confirmó que esa es su opinión sobre el Pingüino de The Batman: no es tan bueno como el de Batman vuelve.

“¿Era la verdad? Desde luego que sí, en mi opinión”. Más allá de la sinceridad de DeVito, el legado de Burton sigue presente en la fase actual de Batman dentro del Universo DC, ya que quien fuera el protagonista de sus dos películas (Batman y Batman vuelve) tiene prevista una próxima aparición. Michael Keaton, así las cosas, volverá como el Caballero Oscuro en The Flash (estreno previsto, si Ezra Miller no lo impide, para verano de 2023); no así para Batgirl aunque ya hubiera rodado sus escenas, pues su estreno ha sido cancelado. En cuanto a Farrell, veremos si sus nuevas apariciones como el Pingüino logran convencer a DeVito.

