Los directores de 'Batgirl' ya no tienen acceso al metraje rodado: "No quedaba nada"

El descalabro del universo cinematográfico de DC da para una película, probablemente una de terror. Mientras Marvel cimentaba con sangre, sudor y Robert Downey Jr. su salto a la gran pantalla, la Distinguida Competencia se convertía en carne de meme (recordemos 'el momento Martha'), sumaba polémicas (Joss Whedon y el polémico rodaje de Liga de la Justicia) y protagonizaba dolorosos batacazos entre crítica y público con filmes como Escuadrón Suicida.

Pese a sus desesperados intentos por reconducir el camino de sus producciones con exitosos filmes en paralelo como Joker o The Batman, las apuestas deceítas en pantalla tienen nuevos frentes abiertos: además de la controversia en torno a Erza Miller, que bien podría poner en riesgo el devenir de Flashpoint, hace menos de un mes el estudio cancelaba por sorpresa Batgirl, uno de sus proyectos para HBO Max, que encima ya estaba prácticamente terminado.

La película protagonizada por Leslie Grace en la piel de Barbara Gordon no vería finalmente la luz, tampoco en la plataforma, como estaba planeado. Según Warner, la decisión obedecía al deseo de que las producciones de DC sean un éxito de taquilla.

El filme había sido dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah, la dupla detrás de Bad boys for life, y también contaba en su reparto con J.K. Simmons como el Comisario Gordon, Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser como el villano Firefly.

Fallah ha confirmado ahora que trataron de recuperar metraje rodado de la película, pero que para cuando fueron a por él, ya había sido borrado. "No tenemos nada. Adil me llamó y me dijo: '¡Adelante! ¡Graba todo con tu móvil!'. Fui al servidor... No quedaba nada", ha desvelado (vía Comic Book Movie): "Pensamos: '¡Mierda!'. Ni siquiera guardamos las escenas de Batman".

Cabe señalar que, en el momento de la cancelación, Batgirl aún estaba en proceso de edición y quedaban por rodar escenas adicionales. Los efectos especiales no habían sido incluidos, por lo que hubiera sido imposible lanzar una versión completa del filme.

"Los responsables de Warner Bros. nos dijeron que no fue por un problema de talento por nuestra parte o por parte de la actriz, ni siquiera por la calidad de la película", afirmarían: "Estábamos en medio del proceso de edición. Había mucho trabajo que hacer, la película no estaba terminada. Warner Bros. nos dijo que la cancelación se debió a un cambio estratégico, un cambio en la gestión para ahorrarse unos pavos".

Recordemos que el presupuesto inicial de 75 millones de dólares para el proyecto, que terminó la fotografía principal a principios de este año y estaba en fase de postproducción, llegó a los 90 millones de dólares, debido en parte a los retrasos y protocolos relacionados con COVID.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.