Michael Keaton, veneno para los superhéroes.

La superstición es, en principio, algo poco aconsejable. Pero, si los hechos se empeñan en darle la razón... pues lo mismo conviene ir avisando a especialistas del ramo paranormal. Sin ir más lejos, la decisión de Sony de dejar Batgirl inédita no solo está generando comentarios sobre los 90 millones de dólares que ha costado la broma, sino también sobre la negra sombra de un Michael Keaton cuya fama de gafe crece a cada segundo.

¿Creéis que exageramos? Solo hay que observar el historial reciente del intérprete del Batman de Tim Burton para sospechar que, cada vez que este se acerca a una película de superhéroes, un viento helado comienza a soplar y los gatos negros maúllan. Por mucho que su rol en Spider-Man: Homecoming fuese uno de los mejores atractivos de dicha cinta.

Y con Spider-Man: Homecoming, precisamente, entronca el primer cataclismo asociado con Keaton: nada menos que Morbius. La entrada de Jared Leto en el 'spider-verso' de Sony se saldó con un batacazo en taquilla, un sinnúmero de memes cachondeándose de ella... y una buena tanda de reshoots, varios de los cuales tuvieron por objeto relegarle a las escenas postcréditos.

Según el director Daniel Espinosa (vía Uproxx), la razón de este keatoncalipsis fue un ataque de nervios sufrido por el estudio tras el estreno de Spider-Man: No Way Home. "La idea de mostrarle encontrándose [con Morbius] en ese universo parecía muy complicada, así que le pusimos al final", explicó el director.

Si bien esto se podría despachar, en principio, como el clásico siroco sufrido en los despachos de una productora, el siguiente título en la filmografía superheroica de Keaton da ganas de quemar romero. Porque hablamos nada menos que de The Flash.

La historia de cómo esta película ha sido eternamente pospuesta, para después darse en los morros con la catástrofe de PR que suponen las acusaciones contra Ezra Miller, es demasiado larga para detallarla aquí. Baste decir que, en ella, Keaton iba a retomar el papel de Bruce Wayne, y ahora es posible que la cinta se estrene de tapadillo. O que, directamente, siga los pasos de Batgirl y duerma el sueño de los justos en un cajón.

Por último, tenemos el caso de Aquaman y el Reino Perdido. Filme que lleva otro escándalo a cuestas (nada menos que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, con todas sus siniestras implicaciones) y que también se vio afectado por el terremoto de The Flash.

Porque el regreso de Jason Momoa como rey de Atlantis iba a contar, en principio, con el Señor de la Noche interpretado por Keaton, algo que abriría las puertas al tan anunciado multiverso de DC (vía, probablemente, el 'megaevento' Crisis en Tierras infinitas).

Sin embargo, la caída de The Flash en el abismo obligó a que Warner adelantase la fecha de estreno de la nueva Aquaman, enviándola a 2023. Algo que no solo desbarató los planes del estudio para reorganizar su universo compartido, sino que también obligó a reemplazar al Batman de Keaton... por el de ese otro imán para el buen rollo y las sonrisas llamado Ben Affleck. "Hello darkness my old friend", como dijo el clásico.

Podemos decir que esto obedece solo a una acumulación de casualidades. Asimismo, está claro que Michael Keaton no es en absoluto responsable de las tropelías cometidas por otros intérpretes y de la obsesión de los estudios por exprimir sus propiedades intelectuales, muchas veces de forma improvisada e irresponsable.

Pero, como somos humanos al fin y al cabo, tanta coincidencia es una invitación a situar a Keaton en la lista de gafes oficiales del mundo del espectáculo, junto a Nicolas Cage, Isabel Pantoja, Juan Pardo y otros grandes de la especialidad. ¿Se habrá ganado el actor el apodo de "el innombrable" en los despachos de Hollywood? Visto lo visto, razones no faltan.

