Acusan a Ezra Miller de nuevas agresiones en Alemania e Islandia

El historial delictivo de Ezra Miller aumenta a cada semana. En este caso, Variety se hace eco de algo ocurrido hace un par de años, cuando la imagen pública de Miller (identificado como persona de género no binario) aún no estaba tan dañada, y simplemente mostraba un errático comportamiento en redes sociales. Fue cuando se grabó en un coche amenazando a una sede del Ku Klux Klan en Carolina del Norte que no existía, y también cuando apareció estrangulando (supuestamente de broma) a una fan en Islandia. Este último episodio acaba de ser aclarado, gracias a las declaraciones de un camarero del bar donde ocurrió todo, Carlos Reynir, que recuerda lo ocurrido en abril de 2020.

Coincidía con un descanso en la producción de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (tercera película protagonizada por Miller como Credence Barebone), y al parecer el intérprete había conseguido hacer buenas migas con varios clientes del establecimiento. Reynir trabaja en el Prikið Kaffihú, un pub del centro de Reikiavik, y ha detallado dos altercados violentos relacionados con Miller. El primero de ellos consistió en una discusión acalorada de Miller con un hombre, que terminó con el intérprete abofeteándolo y agarrándolo del cuello. Reynir les separó, Miller se disculpó y el otro hombre no pareció tomárselo a mal. Reynir tampoco quiso darle más importancia.

“Lo ignoramos como si fueran dos amigos que se emborrachan y se pelean. En Islandia eso pasa dos veces cada fin de semana”, declara Reynir. Sin embargo, pocos días después se dio otro episodio más preocupante, en tanto al famoso “estrangulamiento” que se haría viral en redes sociales. La misma víctima de esta agresión ha prestado testimonio para Variety, detallando cómo había entablado conversación aquella noche con Miller al hilo de las heridas que tenía en los pies, y que podía ver gracias a sus chanclas. Miller dijo que se trataban de cicatrices de una pelea, y poco después la mujer se alejó diciendo, en broma: “para que lo sepas, podría ganarte en una pelea”.

Miller respondió “¿quieres pelea?, ¿es eso?” y quedaron en verse fuera del bar, con todo el mundo pensando que estaban haciendo el tonto. De ahí que los amigos de la chica grabaran el enfrentamiento, hasta que Miller pareció intentar asfixiar a la mujer y el vídeo se detuvo. Pocas semanas después, en Berlín, Miller se vio involucrado en otro tipo de agresión.

"Soy un fabricante de planetas"

Una mujer, identificada únicamente por su nombre de pila “Nadia”, ha declarado que le unía a Miller una cálida amistad de dos años. Una que ocasionalmente había derivado en sexo consentido, pero que luego de 2020 había quedado congelada. No obstante, en vísperas del último Festival de Berlín (esto es, el pasado febrero, antes de los hechos de Hawai), Miller quedó en volver a verse con ella, y fue a visitarla en su apartamento de la capital alemana. Nadia le dijo que en su domicilio no podía fumar, y Miller montó en cólera. “Soy un fabricante de planetas, el tabaco es sagrado”, cuenta Nadia que le gritó.

La prohibición de fumar “le hizo estallar”, según la testigo. “Le pedí que se fuera unas 20 veces, quizá más. Empezó a insultarme. Me llamó una ‘mierda tránsfoba’, ‘una nazi’”. La discusión se alargó sin que Nadia llegara a temer que le agrediera sexualmente, pero sí “que le atacara físicamente de alguna forma”. “Me sentí totalmente en peligro”. Miller no se fue del apartamento hasta que Nadia llamó a la policía, según el medio ha confirmado con la Fiscalía de Estado de Berlín. Este organismo no desarrolló ninguna investigación al marcharse en seguida Miller de Alemania, y recalar en Hawai. Cuando Nadia supo lo que ahí ocurría, quiso detallar su experiencia con Miller. “Parece ser un patrón”.

Ha sido a partir de Hawai que Miller se ha granjeado una contundente atención mediática. Ahí fue arrestado dos veces por altercados violentos, al mismo tiempo que trascendía cómo había manipulado a una chica menor de edad entre los 12 y los 18 años, y que tenía una granja en Vermont que albergaba a tres niños entre cannabis y armas. También se ha conocido otro incidente en Greenfield, Massachusetts, donde se habría enfrentado a los padres de una amiga a cuenta de comentarios irrespetuosos que habían desembocado en que Miller gritara que el Parchís se apropia de la cultura rastafari. Durante este enfrentamiento, Miller al parecer habría mostrado una pistola.

Por último, en horas recientes se ha rumoreado que Miller tuvo una pelea con Austin Butler, protagonista de Elvis, en un pub de Tokio. The Daily Beast ya lo ha desmentido, pues al parecer Butler no había estado en la capital japonesa. Cuantos más delitos se le achacan a Miller (que aún no se ha presentado ante la justicia ni ha emitido declaración alguna) más difícil parece la posición de Warner Bros., que tiene pendiente con el intérprete el estreno de The Flash para el 23 de julio de 2023.

