Ben Affleck volverá como Batman en 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Supuestamente, Liga de la Justicia iba a ser la última vez de Ben Affleck como Batman, luego de debutar en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (siendo lo más aplaudido del film) y hacer un cameo en Escuadrón suicida. Affleck se había comprometido previamente a escribir, dirigir y protagonizar The Batman, pero su andadura en DC le dejó exhausto y abandonó el proyecto, que iría a parar a manos de Matt Reeves y protagonizaría Robert Pattinson con el resultado que ya conocemos. En lo que respecta a Affleck, sin embargo, pronto comprobamos que su marcha de DC iba a ser, digamos, más escalonada.

Así que ahí estaba cuando Zack Snyder rodó unas cuantas escenas más para La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y también se apuntó a The Flash, que protagonizada por Ezra Miller también prometió traernos de vuelta (gracias al multiverso, las líneas temporales y demás recursos a los que nos viene acostumbrando el cine superheroico) al Batman de Michael Keaton. The Flash, ahora sí, se postuló como la despedida de Affleck con el papel, pero mientras la película ha retrasado su estreno al 23 de junio de 2023, envuelta en la incertidumbre a costa de los problemas de Miller con la justicia, nos acabamos de enterar que tampoco se trataba exactamente de su última aparición como el murciélago de Gotham.

Y es que Jason Momoa, que en el papel de Aquaman acompañó a Affleck en Liga de la Justicia y el sucesivo Snyder Cut, acaba de revelar vía Instagram que el actor y director aparece en Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela del film dedicado al Rey de la Atlántida. Ha ocurrido, al parecer, luego de que varios fans advirtieran la presencia de Affleck durante una visita guiada por el estudio Warner Bros. Según les pillaron, Momoa escribió una publicación en Instagram donde aparece haciendo el tonto junto a Affleck, y confirma que volverán a aparecer juntos en Aquaman and the Lost Kingdom ante las carcajadas de Josh Brolin.

No ha aclarado, evidentemente, cuál será la importancia de Batman en la secuela de Aquaman, aunque teniendo en cuenta que el personaje de Momoa ya es miembro regular de la Liga de la Justicia no sería complicado verle alternar una vez más con Bruce Wayne. Aquaman and the Lost Kingdom está dirigida por James Wan y viene acompañada de cierta polémica en lo relativo a Amber Heard repitiendo como Mera, pues paralelamente a su juicio con Johnny Depp habría visto disminuidos de forma drástica sus minutos en pantalla. Aquaman and the Lost Kingdom se estrena el 17 de marzo de 2023, meses antes de que The Flash nos traiga, teóricamente, el adiós definitivo de Affleck al uniforme.

