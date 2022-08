Adiós a 'Batgirl': Warner se carga la película estando casi terminada y no se verá en cines ni en HBO Max

El universo DC se tambalea. Cuando parecía que la franquicia comenzaba a remontar y tenía en el horizonte películas tan prometedoras como Aquaman 2, Black Adam o Batgirl, Warner acaba de cerrar el grifo con la cancelación de este último proyecto. Un proyecto que no solo prometía ser una gran introducción del personaje en el universo, sino que además estaba ya prácticamente terminado.

Sin embargo, y según han anunciado distintos medios, Batgirl no verá la luz en cines, pero tampoco en HBO Max. Warner ha sido la que ha tomado esta drástica decisión, algo insólito en compañías tan grandes y sobre todo en películas que ya se han invertido tanto como esta. Ese es precisamente uno de los motivos que ha dado la productora, desmintiendo los rumores de que la película es mala o no ha pasado los test de audiencia previos.

Según Warner, la decisión obedece al deseo de que la serie de películas de DC del estudio sea un éxito de taquilla. Batgirl se había presupuestado para proyectarse a través de HBO Max, y no para un gran estreno mundial en los cines. El presupuesto de producción inicial de 75 millones de dólares para el proyecto, que terminó la fotografía principal a principios de este año y estaba en fase de postproducción, llegó a los 90 millones de dólares, debido en parte a los retrasos y protocolos relacionados con COVID.

Después de un largo proceso de casting en el que se vieron involucradas grandes estrellas, Leslie Grace (En un barrio de Nueva York) fue la elegida para dar vida a Batgirl como Barbara Gordon, así como J.K. Simmons regresaría al papel del Comisario Gordon en esta película dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad boys for life). La película iba a contar además con el regreso de Michael Keaton como Batman (quien debería aparecer también en The Flash) y con Brendan Fraser como el villano, el pirómano Firefly. Había hasta rumores de una posible secuela pero parece que nada de eso será posible si finalmente Batgirl se queda en el cajón de Warner y no ve la luz, ni siquiera en su plataforma.

