DC intentará abiertamente imitar a Marvel, y prepara un plan de 10 años para sus personajes

Es lo primero que supimos de David Zaslav, nuevo consejero delegado de Warner Bros. Discovery: quería más películas del estilo Joker, y una figura cual Kevin Feige al frente de DC. Zaslav alcanzaba esta posición en el marco de la fusión de Warner con Discovery luego de separarse de AT&T, y se comprometía a sanear las cuentas paralelamente a inyectarle credibilidad a una franquicia que no ha dejado de experimentar cambios de rumbo desde que Christopher Nolan concluyera su trilogía de El caballero oscuro. Según ha confirmado esta semana, sus planes también se extienden a devolverle prioridad a la producción destinada a cines.

“No podemos encontrar un valor económico en ello”, dijo durante una conferencia celebrada este jueves, en relación a las películas con estreno directo en HBO Max. Es por ello (y por deducir impuestos) que Batgirl ha cancelado su estreno pese a estar casi terminada y haberle costado al estudio 90 millones de dólares. Otros proyectos como Blue Beetle o Supergirl podrían correr su misma suerte, mientras la directiva planea una reestructuración completa de HBO Max y trata de concretar medidas que encaucen el rumbo de DC Films. En este apartado y según recoge The Hollywood Reporter, Zaslav se ha rendido a la evidencia y ha reconocido su propósito de imitar el modelo del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Es similar a la estructura que Alan Horn, Bob Iger y Kevin Feige crearon eficazmente en Disney”, ha declarado sobre un nuevo programa cuyos primeros detalles trascendieron ayer. Este consiste en un plan de diez años que priorice a la continuidad, y donde serían brújulas los personajes de Batman, Superman, Wonder Woman y Flash. “Son marcas que todo el mundo conoce, y la capacidad de seguir impulsándolas es una gran oportunidad para nosotros”. En este sentido, Zaslav muestra confianza en el éxito de tres próximos films de DC: Black Adam, que se estrena este 20 de octubre, la secuela ¡Shazam! La furia de los dioses para este 21 de diciembre, y The Flash para el 23 de julio de 2023.

Lo de The Flash tiene su gracia, pues debería ser la película que más quebraderos de cabeza le estuviera dando a Warner. Dirigida por Andy Muschietti, The Flash pretende establecer la línea temporal a seguir en el futuro de DC pero hoy su protagonista, Ezra Miller, afronta problemas con la justicia de creciente gravedad, que ha llevado a especular sobre aplazamientos, un reemplazo de actor o la cancelación directa. El consejero delegado no ha hecho mención alguna a Miller, sin embargo, y sorprende que haya eludido hablar de otro próximo film como es Aquaman and the Lost Kingdom, previsto para el 17 de marzo de 2023.

Entretanto se ha confirmado fecha para Joker: Folie à deux (4 de octubre de 2024). “Creemos que podemos hacerlo mejor con DC, y vamos a centrarnos en ello”, aseguraba Zaslav. “El objetivo es hacer crecer la marca DC. Hacer crecer a los personajes de DC. Pero también es proteger la marca DC y es lo que vamos a hacer. No vamos a lanzar una película a menos que creamos en ella”, prosigue. “Hemos reestructurado el negocio y habrá un equipo con un plan de 10 años solo para DC”.

“Creemos que podemos construir un negocio mucho más fuerte y sostenible. Y como parte de eso vamos a centrarnos en la calidad. No lanzaremos ninguna película antes de que esté lista”. La primera fase para este plan ya tuvo lugar hace una semana, cuando Zaslav contrató como asesor a Alan Horn de Disney. A falta de que sus labores se limiten a orientar los primeros esfuerzos, DC aún no tiene su propio Kevin Feige, pero Zaslav quiere encontrar uno cuanto antes. Quién sabe si lo próximo que oiremos del Universo de DC es una reorganización en Fases.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.