Empieza la purga: Warner elimina 'Las brujas', 'Encurtido en el tiempo' y otras cuatro películas de HBO Max

Está siendo una semana turbulenta para Warner. Tras su separación de AT&T y la fusión con Discovery (pasándose a llamar Warner Bros. Discovery), la major de Hollywood ha acometido una serie de decisiones drásticas en los últimos días, comandadas por su nuevo consejero delegado David Zaslav. La directriz fundamental apunta a ser reenfocar la producción a amplios estrenos en cines tras la inversión en streaming registrada en los últimos años, con lo que HBO Max (que próximamente se fusionaría con Discovery+) es el activo más damnificado. Este martes 2 de agosto, así, sabíamos que Batgirl había cancelado el estreno pese a estar casi terminada, y lo mismo pasaba con la secuela de ¡Scooby!

Otro largometraje afectado es House Party, comedia producida por LeBron James que iba a estrenarse directamente en HBO Max este 28 de julio, pero que acaba de ser eliminada del calendario de lanzamientos de Warner. Ahora se especula con que Supergirl (protagonizada por Sasha Calle tras un debut en la película de The Flash que aún no hemos visto) será la siguiente en caer, y entretanto se ha registrado otro impactante movimiento del que, a diferencia de los proyectos mencionados, no ha habido ningún anuncio oficial justificándolo. Y es que, de la noche a la mañana, han desaparecido seis películas del catálogo internacional de HBO Max. Todas ellas con la etiqueta Max Original.

Al hilo de Batgirl trascendió que su cancelación obedecía a un esfuerzo por deducir impuestos, y puede que esto sea igualmente lo que explique que títulos como Las brujas (de Roald Dahl), producidos específicamente para HBO Max, ya no estén disponibles en el catálogo. Las brujas está dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Anne Hathaway, quien tiene el dudoso honor de encabezar otra de las películas eliminadas: Confinados, thriller pandémico donde le acompaña Chiwetel Ejiofor y ambos son dirigidos por Doug Liman. Otro título eliminado es Encurtido en el tiempo, comedia con Seth Rogen que en su día fue el primer largometraje con la etiqueta Max Original que se estrenó en España.

La lista se cierra con Los reyes de Baltimore (drama racial con el protagonismo de Teyonah Parris, de Bruja Escarlata y Visión), la comedia de ciencia ficción Moonshot que protagoniza Cole Sprouse, y la comedia romántica Superintelligence con Melissa McCarthy y Bobby Cannavale. Ninguno de estos títulos habría congregado la audiencia necesaria como para que fuera rentable mantenerlos en el catálogo, y han desaparecido sin previo aviso. No es extraño que las plataformas eliminen a placer sus propios contenidos, pero en este caso resulta llamativa la nula ceremonia que Warner le ha dado al gesto, emparentándose con decisiones similares tomadas al hilo de la reestructuración de HBO Max en Europa.

Fruto de esta, y en el apartado de las series, ya habían desaparecido Foodie Love de Isabel Coixet, Sin novedad y Por H o por B, pese a que esta estaba renovada por una segunda temporada. Junto a ellas también se ha efectuado la eliminación de Todo lo otro, otra serie española original para HBO Max. Está por ver qué otros títulos corren la suerte de los citados (se espera que la escabechina se prolongue durante semanas), mientras que en contraste Warner ya ha anunciado a bombo y platillo la fecha de estreno para la secuela de Joker, Folie à deux.

