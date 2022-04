Un Kevin Feige propio y más películas como ‘Joker’: los nuevos planes de Warner Bros. para DC

La fusión de WarnerMedia con Discovery lleva meses preparándose, hasta que la semana pasada fue efectiva. Discovery ha adquirido este conglomerado por 43.000 millones de dólares y provocado que el clásico estudio de cine que tenía entre sus propiedades pase a llamarse Warner Bros. Discovery. Este solo es el cambio más superficial (uno que esperemos se vea acompañado del rediseño del espantoso logo planteado inicialmente), pues la fusión trae aparejado el previsible baile de puestos de poder. El principal es que David Zaslav es el nuevo director general de Warner Bros. Discovery, mientras que a Walter Hamada (responsable de DC Films desde 2018 con el apoyo de Jon Berg y Geoff Johns) dejaría el cargo llegado 2023, desconociéndose aún quién lo sustituiría.

Zaslav pidió recientemente que “tuviéramos paciencia” en cuanto a los cambios que atravesaría la major, pero en una reciente exclusiva Variety ya informa sobre planes que, de materializarse, afectarían de forma especial a DC Films. La productora vinculada a la mítica marca de cómics supone un gran activo de Warner Bros. Discovery, hasta el punto de que Zaslav se ha comprometido a encontrar 3.000 millones de dólares en sinergias de la nueva empresa fusionada y DC Films sería vital en este esfuerzo, amén de una señal del recorte de costes que podrían exigir los nuevos propietarios de Warner. Pero, centrándonos en las medidas efectivas que plantea Zaslav, la principal apunta a ser encontrar un Kevin Feige para el Universo de DC. Es decir, “un zar creativo y estratégico”.

Antes de completarse la fusión, Zaslav había investigado a candidatos con experiencia en “la promoción de la propiedad intelectual de los éxitos de taquilla”, y mostró interés en el currículum de Emma Watts, ejecutiva de Paramount Pictures y 20th Century Studios. Watts, por el momento, habría rechazado su oferta, y todo apunta a que a Zaslav le interesa más la faceta empresarial que la creativa, siendo igualmente el propósito que las distintas divisiones de DC Films tengan un enfoque “más armonioso”. Porque ahí está la clave: el Universo de Marvel de la competencia destaca por una coherencia arquitectónica que le ha asegurado el favor del público y las buenas críticas, algo que salvo tentativas como los trabajos de Zack Snyder (de recepción muy problemática) nunca se ha dado en DC.

Más como Joker, menos como Batman

Zaslav, llegado de Discovery, es consciente de los triunfos en taquilla que han supuesto Aquaman o The Batman, pero considera que ambas películas “carecen de una estrategia creativa y de marca coherente”. Esto es, que cada uno son de su padre y de su madre (concretamente de los designios de James Wan y Matt Reeves), y aunque esta autonomía entre películas sea estimulante para parte del público, Zaslav y los suyos preferirían un planteamiento más homogéneo. Además, está la creencia asentada de que “varios personajes de primera línea como Superman se han dejado languidecer y deberían ser revitalizados”. Del Superman de Henry Cavill no hemos vuelto a saber nada desde La Liga de la Justicia de Zack Snyder (de la que no se tantea una mínima continuidad), aunque sí ha trascendido el interés por un Superman negro.

Sobre este punto Zaslav no ha comentado nada, pues ha preferido identificar cuál cree que debería ser el referente por el que se midieran próximos esfuerzos: Joker de Todd Phillips. “Proyectos como Joker son un brillante ejemplo de cómo los personajes de segunda fila de la biblioteca DC pueden y deben ser explotados”, si bien tenemos el contraargumento de que “la Harley Quinn de Margot Robbie fue otra oportunidad, aunque Aves de presa fallara en el intento”. Joker triunfó en taquilla y le dio el Oscar a Joaquin Phoenix, mientras que Aves de presa se hundió económicamente con su enfoque más ligero y colorista, al igual que le pasó a El Escuadrón Suicida de James Gunn.

Este último film, no obstante, también contaría con las semillas de una posible remodelación en tanto al spin-off que tuvo en HBO Max: El Pacificador, serie ya renovada por una segunda temporada. Zaslav quiere impulsar los contenidos para streaming, de ahí que sea clave tanto El Pacificador como la confirmada serie de The Batman, centrada en el Pingüino de Colin Farrell. Hay múltiples frentes y parece imposible cohesionarlo todo, pero ese es el empeño de Zaslav, y reconoce el mérito de Hamada en los últimos años pues “ha logrado más consistencia en términos de la recepción crítica y comercial". Por lo demás, el nuevo líder de Warner Bros. Discovery no ha hecho referencia a la patata caliente de los últimos días: los problemas con la justicia de Ezra Miller.

Estos habrían provocado que el estudio se desentienda del actor (también presente en Animales fantásticos) para próximos proyectos, de forma que The Flash fuera su despedida el 23 de junio de 2023. A falta de que los designios de Zaslav conduzcan a cambios, el calendario de estrenos de DC Films está ahora así: este 21 de octubre llega Black Adam con el debut de Dwayne Johnson en el universo. Shazam: Fury of the Gods se estrena el 16 de diciembre. Aquaman and the Lost Kingdom hace lo propio el 17 de marzo de 2023, para que ese verano llegue The Flash. Luego se supone que está fijada la película Blue Beetle, de la que no sabemos gran cosa (y cuya fecha para el 18 de agosto no tardará en ser cambiada), y en algún punto Batgirl se estrenará directamente en HBO Max.

