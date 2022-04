'The Flash': Warner quiere apartar a Ezra Miller de futuros proyectos tras su arresto

Es el más rápido, pero también el que más problemas da. Ezra Miller sigue en el ojo del huracán después de haber protagonizado un lamentable episodio que terminó con él detenido por mala conducta y acoso en un karaoke. Pero parece que ahora el caso podría ir a mayores y podrían tomarse duras medidas contra el actor por lo sucedido.

Según Rolling Stone, Warner Bros y los ejecutivos de DC se han reunido para examinar el caso y decidir qué hacer con el futuro de Ezra Miller en la productora. El largo historial de incidentes con el actor durante el rodaje de The Flash ya era conocido, pero esta última detención sería la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los ejecutivos.

¿La posible resolución? Según afirman, los directivos estarían pensando paralizar cualquier proyecto que tuviera pendiente Ezra Miller, incluidas sus más que posibles apariciones en el DCEU como Flash. Esto significaría que el actor quedaría apartado por el momento y no veríamos en un tiempo a Barry Allen, si es que lo volvemos a ver.

Mientras tanto, The Flash ya hace tiempo que está rodada, aunque no sin las complicaciones que ha habido de por medio con la pandemia y el propio Ezra Miller. Finalmente la película recayó a manos del director del díptico It, Andy Muschietti, y será estrenada el próximo 23 de junio de 2023, tal y como quedó fijada con la reorganización de estrenos de DC.

A la espera de que se decida qué sucede con Miller, el actor no se ha dejado ver por la premiere de su último estreno, la tercera entrega de Animales fantásticos, en la que da vida a Credence Barebone. Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore llega precisamente este viernes a los cines. ¿Será la última vez en mucho tiempo que veamos a Ezra Miller?

