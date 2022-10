Sí, el Joker también se pasó por The Batman, la aproximación de Matt Reeves y Robert Pattinson al Caballero Oscuro, pero lo hizo en los últimos segundos de la película, aquellos que nos situaban en el manicomio Arkham, y para colmo, aparecía desenfocado la mayor parte del tiempo.

El actor que se escondía detrás era Barry Keoghan y, aunque no se apreciaba bien, su truculento look parecía estar inspirado en la versión del reboot New 52, en el que el personaje tiene el rostro salvajemente automutilado.

El actor de Eternals ha compartido ahora el vídeo de su audición para la película a través de GQ. Cabe recordar que Keoghan realizó esta grabación sin que nadie se lo pidiera; había escuchado que estaban desarrollando The Batman y quería ser parte del proyecto.

En el clip, lo vemos con una camisa negra, un bombín y tirantes verdes, saliendo de un ascensor con un bastón en la mano. Segundos después, reaparece con sangre en el rostro.

En un principio, el intérprete se había preparado para el papel de Enigma, el gran villano de la producción, pero en aquel momento se lo habían adjudicado ya a Jonah Hill. Además, en la entrevista a GQ reconoce que tuvo que insistir al productor Dylan Clark para que viera su audición y aún así no supo nada de los responsables de la apuesta en cuatro meses.

Un día, recibió una llamada de su agente. "The Batman te quiere para que interpretes al Joker, pero no se lo puedes decir a nadie", le dijeron, según recuerda Keoghan en el encuentro con la revista. Así, el actor se hizo finalmente con el Príncipe Payaso del Crimen, mientras que Paul Dano terminó interpretando a Enigma.

¿Veremos más de su Joker en la secuela de The Batman? Por lo pronto, Keoghan asegura que no le han pedido que regrese, pero añade: "Tan pronto llegue esa llamada, estaré ahí".

