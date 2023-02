Elsa Ruiz cuenta, "después de mucho tiempo", cómo fue su despido de 'Todo es mentira': "No me dejaron despedirme y a otros sí"

Coincidiendo con el inicio de la pandemia, Elsa Ruiz dejó de formar parte del equipo de Todo es mentira, el programa que Risto Mejide presenta en la sobremesa de Cuatro para tratar, en clave de humor, las noticias falsas, los clickbait y los bulos que se comparten cada día.

Fue la propia humorista la que lo confirmó, siete meses después, a través de un divertido vídeo en Twitter. Ahora que han pasado más de dos años, el cómica ha realizado un vídeo en el que quiere contar qué le pasó en el programa.

Lo ha hecho en tercera persona, para decir finalmente que "esa chica" es ella misma. "Un día, volviendo a su casa del mismo programa, le llama la directora para decirle que, a partir del día siguiente, ya no viene".

Después de mucho tiempo quiero contaros qué c*** me pasó en Todo es Mentira. #salseo pic.twitter.com/1bDwa2SunZ — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) February 5, 2023

Según Elsa, la excusa es que, por el protocolo Covid, contarían con menos colaboradores. "Pero luego ves que los siguientes días, en ese programa, no dejan de pasar colaboradores y tertulianos que han pasado por otros programas, y te das cuenta de que lo del Covid era más bien una excusita y te lo has tragado".

Además, la cómica incide en que ella estaba desde los pilotos del programa y denuncia que no la dejaron ni despedirse. "Sencillamente, en el programa ha desaparecido. Luego esta chica, tiempo después, se entera de que uno de los colaboradores que llevaba desde el principio ha dejado de estar, pero a él sí le han dejado despedirse".

Algo que le hizo sentirse realmente mal y e incluso replantearse su valía profesional. "Esta chica, pese a que comprende que este mundillo es así, no deja de pensar por qué a él sí y a ella no. Qué tengo yo de malo. Y piensas que no vales, que no tiene ningún talento y que todo lo que has conseguido en el pasado sencillamente ha sido pura potra".