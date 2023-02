Desvelada la identidad de la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad: "Estábamos los dos borrachos"

Una de las revelaciones más polémicas de Spare (en español En la sombra), el libro de memorias del príncipe Harry de Inglaterra, es el relato de cómo perdió la virginidad siendo menor de edad, con una mujer más mayor que él en el exterior de un pub.

Tras numerosas especulaciones, esa misteriosa mujer ya tiene nombre y rostro. El Daily Mail publica este domingo un reportaje y entrevista con Sasha Walpole, una mujer que cuenta cómo ocurrió todo.

La mujer es dos años mayor que el príncipe, y por tanto, es mucho más joven que la mayoría de las mujeres cuyos nombres se sugirieron en el frenesí de especulaciones sobre su identidad.

Ahora, Sasha Walpole, de 40 años, revela que fue Harry quien dio el primer paso, lo que llevó a un coito "espontáneo y chispeante" en un campo detrás del pub The Vine Tree en el pueblo de Norton, en Wiltshire.

Sasha, ahora madre de dos hijos y que se gana la vida conduciendo excavadoras, había invitado a Harry, entonces un estudiante de Eton de 16 años, no 17 como se sugiere en Spare, al pub para celebrar su 19 cumpleaños.

Los dos eran muy amigos y durante la fiesta se bebieron cada uno cinco chupitos de alcohol. Antes de cerrar el pub, el joven príncipe le propuso: "Deberíamos ir a fumar" y se escabulleron a un campo adyacente para fumarse un cigarrillo fuera de la vista de sus guardaespaldas.

"Empezó a besarme", recuerda Sasha Walpole. "Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido. Fue instantáneo, ardiente, entre dos amigos. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el 'príncipe Harry' para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que no debería estar sucediendo", añade ahora la mujer.

Sasha Walpole reveals she is the mystery horse-lover who had 'passionate' five-minute sex session with Prince Harry https://t.co/UxZ67xWlMJ pic.twitter.com/13jFsp0hZT — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 4, 2023

"No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. No tenía esa sensación, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos", dice Sasha Walpole.

La pareja estaba protegida por la hierba, que les llegaba hasta los tobillos en el campo, y protegidos de la vista de los clientes de la terraza deel pub por un denso seto. Estaban completamente oscuro, y fue alrededor de las 23:00 horas de una noche cálida de verano.

Sasha Walpole recuerda claramente que le dio a Harry un golpe con una mano en el trasero cuando su sesión de sexo de cinco minutos llegó a su fin. "Nos levantamos, nos volvimos a poner la ropa y acordamos que teníamos que ir en direcciones separadas de regreso al pub, lo que, en retrospectiva, probablemente lo hizo más obvio. Si solo hubiéramos ido a fumar, habríamos regresado juntos. Solo habíamos estado fuera unos 15 minutos en total, pero fue suficiente para que su equipo de seguridad comenzara a preocuparse", explica Sasha Walpole.

No le preocupaba quedarse embarazada porque todavía estaba tomando la píldora después del final de una relación anterior. Sin embargo, Harry no usó preservativo ni habló de protección con ella.

Aquel el encuentro marcó el final de la amistad de Sasha Walpole con Harry. Pasaron de ser compañeros habituales de juerga, a no enviarse nunca mensajes de texto, o volver a verse.

"No me resulta extraño pensar que una vez me acosté con un príncipe en un campo", dice ahora la mujer. "Después de todo, he sabido lo que hice durante los últimos 21 años", concluye.