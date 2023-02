Blanca Paloma, tras ganar el Benidorm Fest 2023: "Espero que Europa tenga el pecho preparado y se levanten por 'Eaea'"

Segundas partes sí son buenas. Blanca Paloma ha ganado el Benidorm Fest 2023 tras participar también en la anterior edición. Pero su tema, Eaea, su puesta en escena y su fuerza actuando en directo han hecho que sea este año el elegido para que represente a España en Eurovisión, que se celebrará en mayo en Liverpool.

La cantante ilicitana de 34 años ha recibido el micrófono de bronce de manos de su excompañera Chanel y, ahora, comienza su camino para conseguir llevarse el micrófono de cristal del festival.

Pero, aparte del momento de euforia que vive, Blanca Paloma ha asegurado en la rueda de prensa que no está nerviosa: "Sigo tranquila, no me lo creo ni yo. Será la yaya, me tiene poseída, como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar y me lo está transmitiendo".

"Creo que fuera de España se ama mucho el flamenco. Es de todos, es universal y nosotras lo hacemos desde un lugar muy propio nuestro. Miramos atrás, bebemos de la fuente del flamenco, que es infinita, pero la hemos hecho nuestra", ha declarado Blanca Paloma a 20minutos sobre cómo será recibida esta canción flamenca en Europa. "Cuando se hace algo con verdad y autenticidad, llega y pellizca. Espero que Europa tenga el pecho preparado y se levanten por Eaea".

"Tengo muchas ganas de que Chanel me empiece a contar lo que es aquello. Me imagino que hay que estar muy preparado para todo lo que se viene", ha comentado.

En cuanto a la concepción de la canción, ha contado que todo el equipo se sentó para buscar "un punto en común": "Junto a la coreógrafa queríamos que hubiera una palabra que uniera todo, y fue el trance (...) Queríamos que hubiera elementos del flamenco, pero no del flamenco al uso".

Además, han confirmado que el tema podría publicarse en nuevas versiones en los próximos meses y, en cuanto a la puesta en escena, ha asegurado que tienen que ver el escenario de Liverpool: "Sobre los cambios, primero tendremos que ver el escenario, pero mi equipo creativo ha estado echándole un ojo y creo que se va a adaptar bastante bien a la propuesta".

"Aprovecho para pedir respeto para todos los compañeros, que han trabajado muchísimo", ha añadido la ganadora del Benidorm Fest y ha asegurado que, para evitar polémicas, se quitó la redes.

Blanca Paloma ha revelado un detalle sobre su proceso de inscripción, pues presentó su propuesta de Eaea como compositora, pero no como artista: "Yo pensaba 'no creo que vaya a repetir y esta oportunidad es tan bonita que me gustaría que lo aprovechara otro'. Pero cuando supimos que eran 18 dije: 'una plaza para mí no me importaría'".