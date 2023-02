Viajas de Valencia hacia Andalucía con unos 20.000 euros en una mochila para comprar un coche que has visto por internet, pero por el camino los billetes vuelan por el medio de la autovía sin que puedas hacer nada. No, no es una película. Es lo que le sucedió a un grupo de cuatro jóvenes que iba a pagar un vehículo en efectivo... y se quedó con las ganas. El vídeo, con todo, se ha hecho viral en las redes sociales y las teorías empezaron a brotar desde el primer momento.

Según explica Diario Sur, los cuatro chavales iban en un Seat Toledo desde Valencia hacia Estepona o Algeciras, no está del todo claro, para cerrar el trato que habían alcanzado y pagar por el nuevo coche. Perdieron los billetes por el camino, y pese a los rumores lo suyo no era nada turbio y, además, ninguno de ellos tiene antecedentes.

Todo fue un accidente. Sobre las 11.30 horas de este lunes 30 de enero en la calzada en sentido Cádiz de la autovía A-7 (kilómetro 181) el vehículo en el que viajaba el grupo fue alcanzado por un camión, y con el impacto el maletero se abrió y los 20.000 euros salieron volando.

En los vídeos que circulan por las redes sociales los chicos se disponen a recoger el dinero, en billetes de 50 y también alguno de 500, provocando retenciones importantes en la zona. El accidente no se saldó con ningún problema, pero la anécdota será de las que se recuerden.

Hay que recordar que la Ley 10/2010 de 28 de abril regula que se puede viajar por territorio nacional con un máximo de 100.000 euros en efectivo. Ese importe baja a los 10.000 si se pretende salir del país. Si la cantidad que se lleva es superior, hay que hacer una declaración firmada.