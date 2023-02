El drama de Sarah: va al médico para quitarse un grano... y le diagnostican cáncer de piel

Fue al médico a extirparse un grano y le diagnosticaron carcinoma de células basales -cáncer de piel-, según ABC. Este fue el caso de Sarah O'Brien, una mujer de 37 años procedente de Sidney -Australia- que el pasado 2022 vivió esta desafortunada experiencia.

Un tiempo después, con 38 años, la protagonista de esta historia ha querido contar como fue su experiencia, con el objetivo de concienciar a la gente de que los chequeos de la piel son más importantes de lo que nos pensamos. En una entrevista con Daily Mail, O'Brien contó de primera como fue su experiencia. "Entré a la clínica sin pensar en nada, luego el médico dijo que no se veía bien", admitiendo que en primer lugar lo dejó pasar casi dos meses porque pensó que solo era un "grano molesto".

Después de acudir a su cita médica sin ningún tipo de miedo, O'Brien se quedó "completamente conmocionada" cuando conoció los resultados de la biopsia. El molesto grano que había obviado durante más de dos meses resultó ser un cáncer de piel. Sin embargo, la protagonista afirmó que, por suerte, se trataba de un cáncer benigno que le extirparon mediante anestesia local. El bulto tenía un tamaño "alrededor de 3mm", por lo que necesitó entre siete y nueve puntos para cerrar una herida que tardó aproximadamente cinco meses en curarse.

Asimismo, Sarah también quiso destacar que la protección solar es un factor fundamental que en muchos casos no tenemos en cuenta. La australiana sospechaba que el cáncer se formó por no utilizar el protector mientras conducía. "Siempre he sido inteligente con el sol y uso protector solar todos los días cuando sé que voy a estar bajo el sol, pero nunca pensé en usar protector solar mientras conducía".