Aragonès insta a Junts a anteponer el "interés de país" y apoyar los Presupuestos, pero Turull se niega a ello si "son tal y como están"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado este jueves a Junts a anteponer el "interés de país" y apoyar los Presupuestos para 2023, tras los acuerdos del Govern con PSC y comuns que garantizan la mayoría parlamentaria para aprobar las cuentas.

En rueda de prensa desde la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, ha asegurado que si "es posible pactar los Presupuestos de la Diputación de Barcelona entre PSC y Junts los últimos cuatro años", debe serlo que voten con los socialistas las cuentas de 2023.

Aragonès ha subrayado que fue el exconseller de Economía Jaume Giró quien inició los primeros contactos sobre las cuentas con el PSC, y ha asegurado que el proyecto que el Consell Executiu aprobará este jueves incluye medidas introducidas por los consellers de Junts.

"Los amplios acuerdos sociales y políticos construidos estos meses permiten que el Govern apruebe el proyecto de presupuestos, con la seguridad de saber que tendrá el apoyo parlamentario para ser aprobado y que no se abocará el país a la parálisis", ha señalado.

El dirigente ha opinado que este presupuesto "no es uno más, sino un presupuesto de país", dado que ha contado con apoyo de PSC, comunes y agentes económicos, sindicales, sociales y culturales. "El Govern refuerza su solidez, estabilidad y fortaleza necesarias", ha dicho.

Aragonès ha evitado considerar que este acuerdo con el PSC sea un balón de oxígeno para su gobierno ("A quien da oxígeno es a los servicios públicos, a la reindustrialización y a la ciudadanía", ha asegurado) y ha insistido en que no se trata de un acuerdo de legislatura, sino simplemente de un pacto presupuestario: "Así lo vemos todas las partes".

Preguntado sobre si confía en sumar a este acuerdo a su antiguo socio de coalición, JxCat, el presidente ha "tendido la mano" a ese grupo, recordándole que "las bases de estos presupuestos fueron elaboradas por Junts e incorporan buena parte de las propuestas negociadas con ellos o que han planteado públicamente".

"Hay una gran oportunidad para que todo el mundo demuestre el sentido de país", ha sugerido, recordando que Govern, PSC o comunes han demostrado que han "antepuesto ese sentido de país a intereses legítimos pensando en próximas elecciones".

A su juicio, "no solo sería posible que Junts diera apoyo, sino que sería absolutamente deseable" y, de hecho, ha recordado que el exconseller de Economía Jaume Giró (JxCat) fue quien "inició las conversaciones" con el PSC, y también que JxCat y socialistas "han pactado los últimos cuatro presupuestos de la Diputación de Barcelona y gobiernan juntos" esa institución.

"Si todo eso es posible, no vería ninguna razón para que no votaran a favor de los presupuestos. Se dan todas las condiciones para que den apoyo si ponen por delante los intereses de país", ha recalcado, aunque también ha avisado: "Lo que no haremos es bajar impuestos a los más ricos en un momento de encarecimiento del coste de la vida".

Turull

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado que su formación rechazará los Presupuestos de 2023 en la votación en el Parlament si "son tal y como están".

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio de este jueves, después de que este miércoles el Govern y el PSC anunciaran un acuerdo presupuestario que asegura la mayoría necesaria para aprobar las cuentas.

Ha calificado el pacto como "un acuerdo del dejémoslo estar" al considerar que no responde a las propuestas por las cuales Junts y la CUP avalaron la investidura del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.