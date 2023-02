Ada Colau: "No queremos fondos buitre en Barcelona y les haremos la vida imposible"

A poco menos de cuatro meses de medirse en las urnas con el resto de candidatos a la alcaldía de Barcelona, la vigente primera edil Ada Colau (BComú), ha comparecido este miércoles por la tarde en el tradicional encuentro anual 'L'Alcaldessa Respon' que organiza el Col·legi de Periodistes de Catalunya, con el trasfondo electoral muy presente en el contenido de su intervención. También con la salida del gobierno municipal de coalición, aún caliente, del hasta ahora primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, para disputarle la alcaldía a su hasta hace pocos días aliada en el Consistorio.

En este contexto, Colau ha valorado "muy positivamente" el último mandato en Barcelona, con una coalición BComú-PSC que ha funcionado "relativamente bien" y cuyas diferencias "hemos sabido gestionar". La alcaldesa ha agradecido a los socialistas que "hayan apoyado" el modelo de ciudad de pacificación de calles e implantación de superilles a pesar de haber chocado en sus respectivas posturas respecto a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, la apertura de una sede del Museo del Hermitage en la capital catalana y la actual discrepancia sobre el Plan de Usos del Eixample que se tratará el viernes que viene en Pleno extraordinario. La líder de los 'comuns' no ha escondido, no obstante, su sorpresa ante la desbandada de Collboni para centrarse en la precampaña electoral.

A preguntas del presidente del Col·legi, Joan Maria Morros, Colau ha opinado en la primera parte de su discurso sobre los posibles pactos postelectorales, sobre el mencionado Plan de Usos del Eixample, y sobre la preocupación de los barceloneses sobre la limpieza y la inseguridad. Pero uno de los puntos en los que ha sido más contundente en su argumentación ha sido en si en la capital catalana está volviendo a ser el epicentro de grandes eventos y ferias internacionales.

Ha considerado un "error" plantear el debate en términos de si estos grandes acontecimientos "se han ido (durante la pandemia) y ahora han regresado" y ha asegurado que este reside en "qué eventos queremos" en Barcelona. "Somos nosotros como ciudad los que escogemos una vez que tenemos un modelo de ciudad y hemos identificado los sectores estratégicos", ha afirmado.

Colau ha sacado pecho y ha recalcado que "a Barcelona no le interesa cualquier cosa" y se ha fijado específicamente en las inversiones por parte de fondos buitre: "No las queremos para nada".

"Estos fondos buitre no son bienvenidos y les haremos la vida imposible con todas las normativas posibles", ha insistido. "Si vienen a especular con la ciudad y a expulsar a los vecinos, no los queremos", ha remarcado. En cambio, Colau ha abogado por acoger eventos deportivos como la confirmada Copa América de Vela 2024 y la Vuelta Ciclista a España, pues estos "cuadran con nuestro modelo de ciudad". Al igual que la capitalidad mundial de arquitectura, la bienal de arte o el congreso audiovisual ISE que se está celebrando estos días en Fira Gran Via.

Este último, al igual que el Mobile World Congress, la alcaldesa lo ha puesto en valor no solo por los miles de congresistas que acuden a Barcelona y dejan dinero en la ciudad, sino "porque en Cataluña tenemos un sector audiovisual muy potente que genera puestos de trabajo de calidad, que es lo que nos interesa, y no los precarios del turismo masificado". "No renunciamos a ser una ciudad turística, pero no queremos ser una capital masificada y que el exceso de turismo desplace la vida cotidiana", ha matizado a su vez.

"Tenemos un modelo, sabemos hacia dónde vamos, y escogemos estos eventos, y decimos 'no' a los fondos buitre o al Hermitage, que era una operación puramente de especulación inmobiliaria", ha zanjado la primera edil barcelonesa.

Acerca del 'procés', ha afirmado que es "una buena noticia que hayamos avanzado en la desjudicialización para poder volver a la vía de la mesa de diálogo y que podamos hablar del proyecto de ciudad tanto si se es independentista como si no", ha resaltado. "Afortunadamente, no estamos en la situación de excepcionalidad de 2019", ha dicho.

"Las élites se han focalizado mucho en el Eixample"

En el turno de preguntas de los periodistas presentes en la sala, la alcaldesa ha sido cuestionada sobre el gran peso del Eixample en sus últimas decisiones políticas municipales tanto en materia de movilidad y comercio (pacificación de calles, Plan de Usos, la Superilla) como en materia de vivienda. Ha defendido que, en este mandato, "hemos invertido más que nunca en barrios que lo estaban esperando. En del Besòs, en Sant Martí, hemos triplicado las inversiones públicas. Y estamos haciendo vivienda pública en todos los barrios de Barcelona precisamente porque no queremos guetos".

"Pero es verdad que se ha hablado más de la Superilla del Eixample por el modelo de ciudad que defendemos y no hemos tenido miedo y hemos tocado algunas zonas de la ciudad donde algunas élites no estaban acostumbradas a que el Ayuntamiento interviniese sin su permiso".

"Todo el mundo ha visto que tenemos un modelo de ciudad del siglo XXI que reduce la contaminación, y en este modelo de transformación, también tenemos un proyecto para el Eixample, uno de los distritos más centrales, y el más poblado, y que no puede ser que esté convertido en una red de autopistas que cruzan cada día más de 350.000 vehículos", ha defendido.

"Hemos evitado 47 Casas Orsola"

Colau ha querido subrayar que el Ayuntamiento que capitanea "está comprando fincas enteras como nunca" para dedicarlas a vivienda pública y evitar la gentrificación en algunos barrios. "Hemos comprado 47 edificios en toda Barcelona, 10 de ellos en el Eixample, para frenar la especulación y para que haya una alternativa de vivienda pública", ha recordado.

Ahora que Cataluña ya tiene encarrilados unos nuevos Presupuestos, como ha trascendido este mismo miércoles, la alcaldesa ha afirmado que solicitarán a la Generalitat "que haga una compra de vivienda pública al mismo nivel que Barcelona para proteger a la ciudad de la especulación y para que los vecinos no tengan que irse. Hemos evitado 47 Casas Orsola", se ha felicitado Colau.

Reconoce "fallos" en materia de limpieza

Donde la alcaldesa ha entonado un cierto 'mea culpa' de mandato ha sido en una de las dos materias que más preocupa a los barceloneses, según las últimas encuestas municipales de clima ciudadano: la limpieza. Ha justificado los desajustes en limpieza por el cambio de contrata y ha reconocido que, el pasado verano, "hubo algunos barrios que se vieron perjudicados por los retrasos en el despliegue de nuevos contenedores, camiones y rutas", un déficit que se está subsanando, ha asegurado.

En cuanto al otro aspecto que más inquieta a los ciudadanos, el de la seguridad, no ha echado mano de la autocrítica sino más bien de logros, y ha enumerado el trabajo realizado con el Comisionado de Seguridad, el socialista Albert Batlle, el cumplimiento del compromiso de convocar 1.000 plazas de la Guardia Urbana y el aumento de la presencia de agentes en las calles. "No nos hemos de conformar y hemos de seguir trabajando y colaborando con la policía para dar sensación de seguridad a todos los barrios de Barcelona", ha añadido.

"BComú es la única formación que garantiza un pacto de izquierdas en la ciudad"

De cara a las próximas elecciones municipales, Colau ha asegurado que se presenta a la reelección con "honestidad y con la ilusión de poder ser alcaldesa cuatro años más para consolidar la transformación de Barcelona" y para poder "liderar un gobierno progresista".

En este sentido ha afirmado que BComú es la única formación que "garantiza un pacto de izquierdas en la ciudad": "Hace unos días el candidato del PSC, Jaume Collboni, abrió la puerta a un pacto con Junts", ha zanjado.

Sobre la posibilidad de entrar en la política española con la plataforma ‘Sumar’ de Yolanda Díaz, Colau ha dicho que "apoyará al 100% a Yolanda Díaz", pero como alcaldesa de Barcelona: "No podemos estar en todas partes".