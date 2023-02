El Plan de Usos del Eixample se decidirá el viernes incorporando la revisión anual para Sant Antoni que propone ERC

Tras el choque de trenes del pasado viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona entre BComú y PSC a cuenta de la aprobación del Plan de Usos del Eixample, que tuvo que ser retirado del orden del día por falta de consenso político y trasladado a un nuevo Pleno extraordinario, que se celebrará el próximo viernes 3 de febrero, este miércoles, la teniente de alcalde de los 'comuns' Janet Sanz ha confirmado que su partido ha decidido incluir en su propuesta del plan de ordenación comercial del distrito la tercera vía que apuntó ERC. Se trata de una disposición adicional que marca una revisión anual en la aplicación en el barrio de Sant Antoni.

Sanz ha indicado que este nuevo documento, con la propuesta de Esquerra, se ha hecho llegar este mismo miércoles a todos los grupos municipales en el Ayuntamiento, PSC incluido, con los que están en conversaciones abiertas de cara al Pleno del viernes, de donde el plan no puede caer del orden del día, por lo que solo cabe la posibilidad de aprobarse o de no prosperar. "Es necesario que se apruebe lo antes posible por el riesgo jurídico de que esta aprobación llegue tarde por la suspensión de licencias que se levanta el 11 de marzo", ha dicho Sanz.

El PSC insiste en que una parte del barrio de Sant Antoni debería tener una regulación comercial "menos estricta", ha indicado la teniente de alcalde del gobierno Colau, pero, en defensa de la propuesta de BComú con la aportación de última hora de ERC, Sanz ha añadido este miércoles que su partido sigue manteniendo la propuesta "que nos pide el territorio, los vecinos y los comerciantes" y que esta no está en desacuerdo con la de los socialistas, "es el PSC el que está en desacuerdo con el territorio".

El Plan de Usos del Eixample "no prohíbe ninguna actividad, propone unos límites máximos respecto a los negocios que pueden abrir " (Janet Sanz, teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona)

La responsable municipal ha remarcado, asimismo, que el Plan de Usos del Eixample "no prohíbe ninguna actividad, propone unos límites máximos de futuro respecto a los negocios que pueden abrir. No estamos diciendo que no se puedan abrir establecimientos en las calles Floridablanca o Sepúlveda". De hecho, ha confirmado que de los 9 restaurantes y bares que han abierto en la zona, seis lo han hecho en la calle Sepúlveda.

"Pedimos a todos los grupos que sean más responsables de lo que lo fueron la semana pasada", ha concluido Sanz a preguntas de los periodistas este miércoles.

Negociaciones abiertas con el PSC

Tras aceptar la propuesta de ERC de incorporar una revisión anual para Sant Antoni, las negociaciones se aceleran ahora con el PSC para que los socialistas sumen sus votos y se pueda aprobar el Plan de Usos del Eixample.

La discrepancia principal con el PSC, según explicó la teniente de alcalde socialista Laia Bonet, es no aceptar que todo el barrio de Sant Antoni esté regulado por la norma más estricta, y propone que calles como Sepúlveda, por ejemplo, salgan de esta protección más rigurosa.

Una vez conocida esta nueva propuesta de los 'comuns', fuentes del PSC han asegurado que la prioridad de los socialistas "es que el Eixample tenga Plan de Usos". Aseguran que es necesario "hacer compatible el descanso de los vecinos con la protección del pequeño comercio y de los puestos de trabajo". En este sentido, los socialistas explican que "tenemos una propuesta sobre la mesa y ahora estamos evaluando si genera el consenso necesario".