La Diputació i Aigües de Barcelona impulsen projectes de transformació social amb els ajuntaments de L’Hospitalet i de Santa Coloma

La Diputació de Barcelona, Aigües de Barcelona i els ajuntaments de L'Hospitalet de Llobregat i de Santa Coloma de Gramenet han presentat aquest matí l'aliança pel desplegament de dos projectes d'innovació social adreçats a famílies, joves i dones que es troben en situació de vulnerabilitat, orientats a la millora de l'ocupabilitat, l'enfortiment comunitari i l'empoderament del veïnat.

A través d'aquesta aliança, s'implementaran actuacions als barris de Fondo de Santa Coloma de Gramenet i a La Florida-Les Planes de L'Hospitalet de Llobregat que beneficiaran directament una trentena de famílies i prop d'un centenar de veïns i veïnes d'aquests dos barris, respectivament, així com al conjunt del residents d'aquests territoris

La presentació, que ha tingut lloc avui a la seu central de la Diputació de Barcelona, ha comptat amb Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Lluïsa Moret, diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social, Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona, i Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

Les actuacions s'emmarquen en el treball conjunt dels projectes d'intervenció social Barris i Comunitats: motors de transformació social de la Diputació de Barcelona i Territori Social d'Aigües de Barcelona. Aquesta aliança potencia tres objectius compartits:

la millora de les condicions de vida de la població en barris amb alts índex de desigualtat i vulnerabilitat social a través del foment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat l'empoderament comunitari d'un territori per atendre amb millors recursos les situacions de vulnerabilitat; i​ afavorir la igualtat d'oportunitats amb el treball en xarxa dels agents del territori per abordar els processos de segregació social i territorial.

Foment de l'ocupabilitat, inserció laboral i lluita contra l'abandonament escolar al barri de Fondo

El desplegament dels projectes tindrà lloc durant el 2023 als barris de Fondo de Santa Coloma de Gramenet i a La Florida - Les Planes de L'Hospitalet de Llobregat. A Santa Coloma de Gramenet es desenvoluparà el projecte "Dispositiu Impuls a l'Ocupació" adreçat a famílies amb tots els seus membres a l'atur que formin part prioritàriament de les zones d'intervenció de les Àrees de Conservació i Rehabilitació. Una iniciativa de cocreació entre la Diputació de Barcelona, Aigües de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El programa està destinat a la millora de l'ocupabilitat, l'orientació i l'acompanyament per a la inserció laboral de dones i joves i inclou dos itineraris específics:

Itinerari de joves: Orientat a millorar l'ocupabilitat, fent especial èmfasi en la formació i la prevenció de l'abandonament escolar, prioritzant la reincorporació a l'educació reglada. L'itinerari inclou tastets d'oficis en àmbits com les instal·lacions d'aigua, el llum i el clima, la tecnologia digital, el medi ambient i l'atenció a les persones en situació de dependència. Itinerari de dones: Pretén promoure la integració al mercat laboral a dones que presenten una baixa qualificació professional, que han patit situacions de violència masclista o que estan en un procés de reincorporació al mercat de treball després d'un període d'inactivitat. L'itinerari inclou tastets en feines vinculades a l'electricitat, la lampisteria, la construcció, l'automòbil i el bricolatge i en competències verdes.​

Alfabetització digital i accés a les noves tecnologies a L'Hospitalet de Llobregat

A La Florida - Les Planes de L'Hospitalet de Llobregat es desenvoluparà el projecte "Punt TIC Blocs Florida – Les Planes", un espai comunitari d'accés públic orientat al desenvolupament d'alfabetització digital i accés gratuït a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic, acompanyament i assessorament personalitzat. La iniciativa preveu un espai on el veïnat del barri pugui realitzar els seus tràmits i gestions telemàtiques de manera virtual, amb el suport de dinamitzadors. Aquests dinamitzadors seran joves del barri que hauran estat formats prèviament en competències digitals i en els tràmits que es podran resoldre a través del Punt TIC, de manera que podran adquirir experiència laboral per millorar la seva ocupabilitat. Els propis joves són protagonistes d'impulsar el canvi en el territori, retornant i posant a l'abast de la seva comunitat totes les competències laborals i formatives que han interioritzat prèviament. Un projecte conjunt de Diputació de Barcelona, Aigües de Barcelona i l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.

El Punt TIC Blocs Florida- Les Planes s'ubica al Centre Municipal Ana Díaz Rico, un centre cultural que està situat a la plaça dels Blocs Florida 15 del barri de la Florida, a L'Hospitalet de Llobregat. El principal objectiu del centre és millorar la qualitat de vida del veïnat, fomentant la cohesió i la dinamització en un barri on sovint hi ha conflicte en la convivència. El centre busca la revitalització del teixit urbà, social i econòmic des del 2013, data en la que va ser inaugurat i batejat amb el nom d'Ana Díaz Rico, una històrica lluitadora veïnal pels drets de les ciutadanes i ciutadans del barri que va morir l'any 2012.

Aliança per a una societat justa, perdurable i equitativa

En l'acte de presentació de l'aliança, Núria Marín ha assenyalat que «ajuntar el coneixement directe de les realitats socials que tenim els governs de proximitat amb els recursos d'una empresa de servei públic com Aigües de Barcelona és una operació d'èxit garantit per pensar i actuar a prop de les persones».

Per la seva part, Lluïsa Moret ha destacat «el valor d'aquesta col·laboració, que adopta una mirada comunitària de la inclusió social, i abraça tant la dimensió ocupacional com la generació de vincles socials empoderadors», tot ressaltat que «avui fem un pas més per fer possible trajectòries de prosperitat i més igualtat en els barris i entre les persones que més ho necessiten».

En la seva intervenció, Felipe Campos ha posat en valor «les aliances publico-privades com a motor de transformació social per a crear programes d'impacte que donin resposta a les problemàtiques reals dels municipis tot contribuint en la millora de la qualitat de vida dels barris i dels seus veïns i veïnes, promovent una societat més justa i equitativa».

Al seu torn, Núria Parlon ha afirmat que «la lluita contra les desigualtats és una de les polítiques prioritàries del molts municipis com el de Santa Coloma de Gramenet. El treball conjunt de les administracions i empreses com Aigües de Barcelona es materialitza en programes concrets, que posen nom i cognoms a les situacions de desigualtat entre els col·lectius més vulnerables. El missatge és clar: no deixar ningú enrere».

Combatre la vulnerabilitat des de l'acció social i comunitària

El programa Barris i Comunitats: motors de transformació social impulsat per la Diputació de Barcelona, des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, intervé en barris de 15 municipis on es produeixen situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa, a través del reforç del paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal - espais públics, comunitats veïnals, equipaments municipals, etc.-, posant les persones i l'eix social en el centre de la intervenció pública. Pretén reduir les desigualtats socials, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà cohesionat i saludable per la millora de la qualitat de vida de la població. El programa compta amb una inversió de 7,5 € milions d'euros per al període 2021-2023.

La iniciativa s'emmarca en el compromís d'Aigües de Barcelona amb l'acció social, concretat en el Pacte Social, orientat a impulsar, mitjançant el diàleg i les aliances, una recuperació econòmica sostenible i justa. Territori Social és un programa d'alt impacte social qualitatiu, que té per objectiu cocrear projectes de transformació social al territori amb els ajuntaments i líders comunitaris dels municipis que lluitin contra l'atur de les persones més vulnerables, en situació d'atur de llarga durada. En aquest sentit, i com exemple, Aigües de Barcelona ha participat el 2021, de la mà de 145 entitats i 23 ajuntaments, en 199 iniciatives i ha cocreat 28 projectes d'acció social que han beneficiat 118.793 persones de manera directa i 639.519 de manera indirecta, i disposa d'una tarifa social que garanteix l'accés i subministrament d'aigua a tothom qui ho necessita, que ja ha beneficiat més de 56.000 llars.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 "Salut i Benestar" i número 10 "Reducció de les Desigualtats". Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.