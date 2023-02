Pillan a Kiko Rivera fumando y comiendo una hamburguesa tras presumir de llevar una vida sana

El pasado 21 de octubre marcó un antes y un después en la vida de Kiko Rivera. Tal y como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, ha "vuelto a nacer", y sufrir un ictus le hizo darse cuenta de que tenía que cambiar sus hábitos.

En sus redes sociales suele presumir de llevar una vida sana, alejado de todo aquello que es perjudicial para su salud. "Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo", aseguró, además, en su reciente visita a La Resistencia.

Aunque estas declaraciones parecen no ser del todo ciertas. Y es que nada más acabar su entrevista con David Broncano, el DJ fue pillado fumando y comiéndose una hamburguesa en plena calle de Madrid. Es decir, realizando dos hábitos que ha reconocido, en más de una ocasión, haber dejado.

Estas imágenes han sido ofrecidas en exclusiva por Europa Press, dejando ver que esta 'vida sana' de la que tanto presume el hijo de Isabel Pantoja, no es igual a la enseña en su cuenta de Instagram.

Aunque, afortunadamente, Kiko Rivera se esté recuperando sin ninguna consecuencia de este problema de salud que le mantuvo cinco días ingresado en la UCI, corre el riesgo de sufrir recaídas si no sigue las recomendaciones de sus médicos.