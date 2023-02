Ibai Llanos, muy enfadado con la 'traicion' del resto de 'streamers': "Qué desagradable decir que mi premio fue un robo"

Recién aterrizado de México, Ibai Llanos protagonizó este pasado martes uno de sus directos más polémicos. Enfadado por la reacción de la comunidad tras su victoria a Streamer del año en los Premios ESLAND, quiso dejar las cosas claras.

AuronPlay fue su principal objetivo. El catalán, que no acudió a la ceremonia al otro lado del charco, se mostró muy decepcionado al día siguiente por no haberse llevado el trofeo.

Comentando todos los aspectos de las votaciones, confesó algo que ha revolucionado las redes sociales. "¿Qué la gente se esperaba otra cosa? Pues sí, es un hecho", aseguró: "Me han escrito amigos streamers sorprendidos diciendo '¿Qué es lo que acabo de ver?' tras la victoria de Ibai. No voy a decir nombres, pero me escribieron 15 o 20 streamers".

"Bienvenidos a mi mundo, es así como funciona", añadía a Auron, dando a entender que Ibai lo controla todo y es ahora cuando más personas han empezado a darse cuenta. Algo que ha enfadado bastante al aludido.

"¿Hay 20 creadores de contenido que le han hablado a Auron diciendo que no entienden lo que ha pasado? ¿Tan malo soy que gano un premio con cuatro posibilidades y te sorprendes?", se preguntaba Llanos en directo.

"Entiendo que estoy competiendo contra el mayor creador de contenido de la historia de la comunidad hispanohablante", ha continuado, asegurando que acepta el criticismo o la decepción, pero pide respeto.

"Un poco de respeto por una persona que ha trabajado desde enero como el resto de sus compañeros y ha recibido un reconocimiento público en otro país que encima no es el suyo", ha añadido hablando de los Esports Awards celebrados en Las Vegas.

Aunque después, precisamente por Twitter, Auron e Ibai bromearon como que se habían bloqueado y enfrentado más seriamente, lo cierto es que las palabras del directo del vasco dejó reflejado que los comentarios le habían arruinado la victoria.

"Los que han hablado por privado luego quieren venir a La Velada", se quejaba: "Es superfeo decirle a alguien con un premio que es un tongo. Respeta y piensa si te gustaría que te lo hicieran a ti".

Las palabras han calado hondo entre los seguidores de ambos, que siguen peleando. Sobre todo, porque Auron ha desvelado que más del 30% de los votos de la comunidad fueron para él, pero el jurado desequilibró la balanza.

Sin embargo, es curioso de que de esas 20 personas supuestamente indignadas de la victoria de Ibai, ninguno hubiera tenido potestad de votar a Auron como jurado. Quizás se trate de nombres más pequeños o quizás algunos tienen doble cara en este 'conflicto'.