Vox ofrece al economista Ramón Tamames, de 89 años, ser el candidato de la moción de censura contra Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido al reputado economista Ramón Tamames, de 89 años, ser el candidato de la moción de censura que quiere presentar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las reformas legales que han llevado a la derogación de la sedición y la modificación de la malversación.

"Esta mañana me he reunido con Ramón Tamames. No es la primera vez. Coincidimos en que la situación de España requiere una profunda reflexión de los representantes de la soberanía nacional", ha informado este miércoles Abascal a través de sus redes sociales.

"Esa reflexión -añade el líder de Vox- podría articularse mediante la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución". Según Abascal, la intención es "seguir con las conversaciones" con Tamames, de modo que aún no hay ninguna propuesta concreta de cara al registro de la moción de censura.

Abascal habló por primera vez de la posibilidad de una moción de censura -la segunda que presentaría Vox contra Sánchez- a principios de diciembre, en plena tramitación de las citadas reformas legales, que también incluían dos enmiendas impulsadas por el Ejecutivo para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. La entonces líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que la apoyaría y ambos apelaron al PP de Alberto Núñez Feijóo, que dijo que no se opondría a la moción de censura, aunque tampoco iba a participar de su presentación.

De todas formas, aunque el PP apoyara esta iniciativa no saldría adelante, pues son necesarios los apoyos de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, de 176 diputados como mínimo, una suma que no alcanzan PP, Vox y Ciudadanos juntos.