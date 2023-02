Gloria Trevi, desolada, recuerda la extraña muerte de su hija en 'Chester': "Se han dicho las cosas más horribles"

Gloria Trevi se sinceró este miércoles con Risto Mejide, a quien le contó varios de los episodios más dolorosos de su vida. Por ejemplo, la pérdida de su hija, Ana Dalay, cuando solo tenía un mes de vida. Y es que, a día de hoy, ni la propia artista puede afirmar con certeza cuáles fueron las causas de su muerte.

La bebé nació fruto de su relación con el productor musical Sergio Andrade, de quien, asegura, estaba ciega de amor. Tal y como afirma la mexicana, el productor musical también habría jugado un papel importante en su dolor al perder a su retoño.

"Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija", recordó. "Cuando hablé con la persona, bueno que el tipo (Andrade) le pidió que se llevara a mi hija, ella me dijo a mí: 'la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, me dijo que se había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano y que me iba a llevar'. Yo he hablado con esta persona. Todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera", reveló entre lágrimas.

Al ser cuestionada por la causa concreta que la muerte de su hija, Gloria Trevi no pudo responder con exactitud: "Yo creo que fue de muerte de cuna, pero que yo lo haya visto con doctores y que lo pueda decir, no", explicó.

Sobre cómo fue su relación con Andrade, dijo: "Estuve bajo la influencia de ese hombre durante 17 años", señaló Trevi, que detalló: "No podía tener contacto con mi familia, pero yo creía que era normal, porque yo me convierto en Gloria Trevi. Él me decía que tenía que mantener un misterio. Él me hacía ver que era algo normal, me decía que Michael Jackson no se iba de fiesta con los amigos".

Y sobre lo que supuso esa tormentosa relación para ella, desveló: "A los 30 yo estaba tan quebrada... Me sentí vieja, decadente, y no me sentía ni amada ni bonita. Hoy, que tengo 54 años, me siento espectacular, más joven que con 20 años, porque eso es lo que logra una persona que te golpea la autoestima".

De su ingreso en prisión, acusada de ser cómplice de los delitos que se imputaron a Andrade, recordó: "Yo tenía mi lealtad en las personas equivocadas. Yo el primer día que me meten en la cárcel pensé que iba a salir esa tarde, porque incluso la persona había llegado a México diciendo que no tenía nada que ver. Ese momento, yo había perdido a mi hija dos meses antes, entonces cuando a ti te amputan las extremidades no sientes un granito. Yo no sentía. No me importaba".