Las polémicas judiciales de Gloria Trevi, envuelta en la corrupción de menores junto a su expareja, el productor Sergio Andrade

La cantante mexicana Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade, su expareja, vuelven a enfrentarse a una nueva demanda de presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990 en Los Ángeles, tal y como ha publicado la revista estadounidense Rolling Stone.

El citado medio ha tenido acceso a la demanda, en la que no aparecen los nombres explícitos, pero cuyos detalles dejan claro que los dos acusados son la artista y su expareja. En las declaraciones, las víctimas, que tenían por entonces 13 y 15 años, aseguran que Trevi se les acercó a proponerles participar en un talent show de élite dirigido por Andrade. Sin embargo, las manipuló para convertirse en sus "esclavas sexuales".

Esta reciente denuncia, que se presentó el 30 de diciembre bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, aumenta así las polémicas judiciales de la cantante mexicana, que comenzaron hace casi dos décadas por motivos similares.

A mediados de los 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo (Mary Boquitas) fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) acusados de rapto, violación y corrupción de menores. Ellas fueron sentenciadas a cuatro años y ocho meses de cárcel, mientras que el productor a siete años y diez meses.

En 2004, tras varios años en la cárcel, Gloria fue absuelta y el juez Séptimo Penal de Chihuahua le dejó libre de los delitos de rapto y corrupción de menores en contra de Karina Alejandra Yapor, la denunciante. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes para respaldar esos cargos.

El escándalo del clan Trevi-Andrade salió a la luz gracias a la publicación en 1998 de La Gloria por el infierno, de la cantante Aline Hernández, quien fue esposa de Andrade y conocía de primera mano todo lo que realizaba su marido con los jóvenes talentos.

Gloria Trevi aún no se ha pronunciado al respecto de la presente acusación. Sin embargo, desde que salió de prisión, ha intentado limpiar su imagen. "A mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente en el dicho de 'a chillidos de marrano, oídos de carnicero'", explicó para El universal en 2018.