Dos de cada tres mujeres españolas que no son económicamente independientes creen que nunca podrán serlo

El 75% de las mujeres españolas afirma ser económicamente independiente, sin embargo, el 66% de las que consideran no serlo cree que nunca llegará a conseguir esa libertad financiera, según el último estudio de 'Mujer y Finanzas' presentado este martes por Mastercard.

En el acto han participado la directora general de Mastercard España, Paloma Real; la directora de comunicación de Mastercard para España y Portugal, Ana Díaz; la presidenta de la Fundación Madrid Woman's Week, Carmen María García, y la responsable de tarjetas de Banco Santander, Elena Bermejo.

Acorde con la investigación, elaborada a partir de 12.000 entrevistas a mujeres de entre 25 y 75 años residentes en 12 países (Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia y Suiza) con el fin de analizar la relación de las mujeres con el dinero y su evolución financiera, el porcentaje de españolas que no se ven económicamente independientes en un futuro se encuentra por encima de la media europea, situada en el 64,5%, y solo por debajo de Alemania (82%), Francia (76,5%) e Italia (75%).

Los motivos por los que no se sienten independientes en este sentido son, en primer lugar, porque no ganan suficiente dinero (50%), en segundo, porque no generan ingresos (31%) y, en tercer lugar, porque afirman que su salario es insuficiente para poder ahorrar (26%).

Queda mucho por hacer, mucho por avanzar, pero estamos dando los pasos adecuados para este cambio

Para Carmen María García es preocupante el hecho de que, del 25% de las mujeres que no son independientes, el 66% considere que no vaya a poder serlo nunca. "La liberación de la mujer es básicamente la economía", ha puntualizado.

"Queda mucho por hacer, mucho por avanzar, pero estamos dando los pasos adecuados para este cambio", ha señalado, por su parte, Paloma Real, que considera que ese 75% que se define como independiente es un dato muy positivo, algo con lo que concuerda Elena Bermejo, que ha apuntado que se ha "avanzado mucho en un corto periodo de tiempo".

En cualquier caso, los datos indican que las mujeres sí quieren ser financieramente autosuficientes: siete de cada diez españolas encuestadas (74%) consideran que es un objetivo prioritario en su vida. Además, el mismo porcentaje afirma ser más independiente que las mujeres de generaciones anteriores de su familia.

En esta línea, el informe desvela que el segmento joven, entre 25 y 39 años, es el que tiene un mayor deseo de ser independiente en el ámbito económico, al destacarlo en el 79% de los casos. No obstante, un 32% de esta generación no cree que lo vaya a conseguir en el futuro, cifra que asciende al 85% en el tramo de edad de entre 40 y 59 años y al 91% en el grupo de 60 a 75 años.

La brecha de género sigue abierta

El estudio pone de manifiesto que la brecha de género sigue sin cerrarse, dado que el 55% de las españolas considera que las mujeres son todavía menos independientes económicamente que los hombres, por encima incluso de la media europea (50%).

La mayoría de las españolas cree que esto se debe a que las mujeres asumen trabajos no remunerados (71%), ganan menos dinero que los hombres (54%), deciden ser madres a tiempo completo y abandonan su carrera profesional (44%) o eligen depender económicamente de alguien más (11%).

Sobre esto, Bermejo ha recordado que 1981 fue el primer año en el que las españolas pudieron hacerse una cuenta sin necesidad de la autorización de su padre o marido, por lo que es a partir de entonces cuando se puede hablar de "independencia financiera" de la mujer, que empieza por "abrirse una cuenta y gestionar sus finanzas".

García ha añadido, además, que las empresas tienen un papel importante en este tema, dado que son "el motor de cambio de la sociedad" y son las que tienen que generarlo a través de sus acciones.

Hábitos de ahorro

El 63% de las mujeres afirma que sí consigue ahorrar. El grupo más ahorrador es el de 25 a 39 años, en el que un 70% ahorra parte de su sueldo, seguido del 61% de las mujeres de entre 60 y 75 años que ahorran y del 57% de las de entre 40 y 59 años.

El análisis pone de manifiesto que las jóvenes son también las que dedican una mayor parte de su salario al ahorro: mientras que el 18% de este grupo ahorra más de un 20% de su salario, la cifra baja al 8,5% y al 10% de en las edades comprendidas entre 40 y 59 y 60 y 75 años, respectivamente.

En cuanto a qué supone el dinero para las españolas, la mayoría expone que significa mayor libertad (64%), que es una menor presión para hacer frente a deudas y o inversiones (35%) y que permite poder ahorrar para el futuro (25%).

Bermejo ha destacado que la capacidad de ahorro está muy relacionada con la brecha salarial. "Cuando analizamos esta situación, el punto de partida es muy similar entre hombres y mujeres, pero a medida que va avanzando la edad, se empieza a abrir la brecha", ha explicado.

Hábitos de consumo

El 71% de las encuestadas destaca que, tras la pandemia, prefiere invertir su dinero en experiencias, frente al 29% que optaría por productos o bienes materiales. Una tendencia que se observa en los tres grupos de edades, aunque se acentúa en el grupo más joven (cerca del 80%).

Sin embargo, el 81% de las españolas asegura que actualmente dedica la mayor parte de su dinero a gastos de vivienda, facturas, gasolina o comida y solo el 8% afirma gastarlo en restaurantes o viajes y el 3% en experiencias con pareja y amigos.

De cara al futuro, las mujeres de 25 a 39 manifiestan que la inversión más importante que les gustaría afrontar en su vida es la compra de una casa (51%), al igual que el grupo de edad de 40 a 59 años (34%). Para el grupo de 60 a 75 años, no obstante, es más importante una inversión que contribuya al bienestar de la familia, señalado por el 42%.

Bajo nivel de cultura financiera

La cultura financiera es otro de los puntos que estudia el informe, poniendo de relieve la falta de educación en este ámbito: casi el 70% de las mujeres entrevistadas en España dice tener ningún conocimiento de finanzas o tenerlos de forma "muy primaria".

En concreto, el 58% asegura tener conocimientos básicos y un 11% un nulo conocimiento, solo por detrás de Francia e Italia, países en los que un 18% de las encuestadas dicen no saber nada de finanzas y seguido de lejos por Rumanía, donde un 6% de las mujeres señala lo mismo.

A pesar del progreso en su independencia económica, los datos reflejan que a las españolas les cuesta comprender varios conceptos económicos: en primer lugar, inversiones (74%), seguido por impuestos (24%), nuevas aplicaciones y la banca digital (20%) e hipotecas (16%).

Lo que está claro es que las mujeres de hoy desean una mayor independencia financiera

Ante esto, las participantes han abogado por la educación, el hacer interesante la cultura financiera y el apoyo a las mujeres. "Lo que está claro es que las mujeres de hoy desean una mayor independencia financiera", ha señalado Real.

Bermejo ha explicado que, en una encuesta realizada entre las clientas de Banco Santander, estas señalaron que no necesitan productos distintos, sino que demandan más asesoramiento y formación sobre los servicios y productos que se ofrecen.

Avance en herramientas tecnológicas

La tecnología ha ido cogiendo cada vez más importancia en el manejo de la economía, y es que para el 70% de las encuestadas juega un papel importante o esencial, mientras que un 32% comenta que no suele depender de la tecnología para gestionar sus finanzas.

La banca online es la herramienta que más utilizan, destacada por el 50%, seguida de otras aplicaciones móviles para gestionar su ahorro. El principal motivo por el que optan por utilizarlo es la comodidad (81%), seguido por la accesibilidad (50%) y, por último, la velocidad con la que se pueden llevar a cabo gestiones (30%).

De este modo, las españolas superan la media europea en uso de servicios financieros online, ya que más del 86% de las españolas es usuaria de banca digital frente al 82,5% comunitario.

Los esfuerzos están contribuyendo a que se produzcan cambios en cómo las mujeres gestionan sus finanzas

Se observan diferencias por edad a la hora de utilizar estos servicios: mientras que el 94% de las españolas entre 25 y 39 años utiliza los servicios de banca online, el porcentaje baja a 86% en el grupo de edad entre 40 y 59 años y al 80% en el rango más alto de edad, entre 60 y 75.

Además, destaca la experiencia de las españolas en el uso de estos servicios digitales, ya que el 43% lo lleva utilizando entre cinco y diez años, muy por encima de la media europea (39%).

García ha destacado que, en general, las mujeres están "preparadas en tecnología", pero que lo realmente importante es aumentar el conocimiento financiero. "Saben manejar apps, pero falta cultura financiera, que es la que da la libertad de invertir y saber cómo manejar el dinero", ha aseverado.

Para una mejora en la situación financiera de las mujeres, Bermejo ha apuntado que se necesita "más formación, apoyo y políticas" que ayuden a crear una independencia económica. Aun así, las participantes aseguran que se está yendo por buen camino: "Los esfuerzos están contribuyendo a que se produzcan cambios en cómo las mujeres gestionan sus finanzas", ha proclamado Real.