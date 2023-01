Fani Carbajo, de 'LIDLT', desvela el problema de salud que la llevará al quirófano: "Me tienen que operar y me da mucho miedo"

La que fuera concursante de La Isla de las Tentaciones Fani Carbajo ha desvelado que se encuentra preocupada por su estado de salud y ha dejado claro que, esta vez, no tiene nada que ver con su estado mental. En su canal de MTMAD, donde mantiene a sus seguidores al día de todos los acontecimientos de su vida, ha confesado que tendrá que operarse de hemorroides, tras haber acudido a urgencia por los dolores.

"Esto me viene desde el parto de Emilio. Hubo una temporada que estuve bien. Como que se me quitaron", confesaba la influencer en el vídeo y añadía que, desde hace varios meses atrás, le volvieron a salir las hemorroides debido al estrés y a sus preocupaciones.

"Iba a cenar con mis amigos y se cachondeaban de mí porque tenía que estar todo el rato sentada", aseguró la pareja de Christofer Guzmán. Estefanía confesó que ella aguantaba los dolores, pero ya no podía más y tuvo que ir a urgencias, donde le recomendaron operarse.

"No me da miedo entrar al quirófano. Me da mucho miedo operarme por la recuperación.", expuso en el vídeo la madrileña, quien ha seguido al pie de la letra las recomendaciones médicas: "Me doy baños de agua fría, me echo la pomada, me doy el antiinflamatorio... pero me tengo que operar".

La influencer detalló que tras la operación tendrá que pasar dos semanas de dolores intensos y de reposo y, ahora mismo, "no puede parar su vida". "Son semanas en las que no te puedes mover prácticamente...No me queda de otra que aguantar porque no puedo paralizar ahora mi trabajo y mi vida", dijo.

"Me da miedo el no poder caminar bien, el no poder andar, el estrés, el agobio...", expresó. No obstante, Fani tendrá que dejar aparcados sus miedos y decidir una fecha para la intervención ya que, tal y como le explicaron los médicos, la cosa podría ir a peor.