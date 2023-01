Meghan Trainor anuncia que está embarazada de su segundo hijo con Daryl Sabara

Han esperado a que pasasen los tres primeros meses de embarazo, que son los más peligrosos, para poder dar la noticia ante los medios, aunque no porque haya pasado el tiempo la emoción y la felicidad son menores. Meghan Trainor y su marido, Daryl Sabara, están esperando su segundo hijo después del pequeño Riley, quien va a cumplir dos años este próximo mes de febrero.

La intérprete de éxtiso como All About That Bass ha hecho el anuncio casi a la par a través de una videollamada en directo al programa de televisión Today, donde iba a dar algunos detalles sobre su primer libro, Dear Future Mama ('Querida madre del futuro'), dándoles una sorpresa a todos los presentes, como a través de su Instagram, donde tiene algo más de 16 millones de seguidores.

La artista de 29 años también habló poco después con la revista People, donde reiteró su intención es formar una familia numerosa: "¡Es que menuda bendición! Me siento tan contenta de poder haberme quedado embarazada. Estoy en una nube, es maravilloso, un sueño hecho realidad. Aunque estoy a mitad de camino, ¡quiero cuatro hijos!".

En la publicación de Instagram, Meghan posa con gafas de sol y ese estilo recargado de las estrellas de antaño junto a la última de sus ecografías y escribe que el bebé vendrá al mundo durante el verano de 2023. Es por ello que no ha cesado de recibir la enhorabuena y los parabienes de amistades del mundillo como Hilary Duff, Mandy Moore, Jennifer Love Hewitt, Kris Jenner o Nicky Hilton.

La cantante, que ha dado a entender que no está pasando un embarazo fácil, entre otros factores por su dermatitis, ya habló sobre cómo fue su primer embarazo precisamente en uno de los adelantos de su libro.

Meghan Trainor is pregnant, expecting second child with Daryl Sabara. pic.twitter.com/hLP05urfyY — Pop Base (@PopBase) January 30, 2023

"Cuando estaba embarazada me sentía muy sola. También era la época del Covid, por lo que no tenía amigas que estuvieran embarazadas a la vez y recuerdo que pensaba: 'Es que no quiero que nadie más se sienta así'. Pero ahora puedo ser tu futura 'mejor amiga', y ayudarte y contarte todos los detalles, cada información sobre mi embarazo y lo loco que fue", escribe.