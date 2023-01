Adam Lambert afirma que la cadena ABC le amenazó con demandarle tras su beso homosexual en los AMA

Él lo tiene claro: pudo haber acabado con su carrera. No hace tanto tiempo un beso homosexual en pantalla sin aviso previo a los regidores y cámaras podía arruinarte para siempre. Pero Adam Lambert consiguió salir ileso y, unos años después, llegar a ser vocalista de Queen. Ahora, sin embargo, ha decidido denunciar lo que le ocurrió.

Ocurrió en el año 2009. Lambert acababa de causar sensación en el programa American Idol, donde quedó segundo en una famosa polémica ya que hubo sospechas de fraude y homofobia en el resultado -el ganador, Kris Allen, eran un heterosexual, casado y cristiano de 23 años-, y fue invitado a actuar en los American Music Awards que son retransmitidos por la cadena ABC.

Años antes, Madonna ya había besado a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV, pero ella era la Reina del Pop y, además, sus besos estaban pactados. En cambio, cuando Lambert besó de repente a su teclista, aparte de una reacción violenta por parte de muchos espectadores que se quejaron a la cadena, esta reaccionó dándole la razón a los reaccionarios.

"Hice el tipo de actuación que había visto desde que era un adolescente", ha rememorado ahora Lambert. "Pensé que quería resultar sexy y tener bailarinas en el escenario. De hecho, hice un par de movimientos sugerentes con algunas de mis bailarinas, pero le di un beso improvisado a mi bajista", ha continuado, confundiéndose (el beso fue al teclista).

"Lo sentí así", ha añadido Lambert, quien se metió "en muchos problemas" con la ABC. "La cadena estaba en plan '¿Pero cómo te atreves?'. Me censuraron por un tiempo. Me llegaron a amenazar con una demanda", ha recordado el artista, que asegura que reaccionó con un "Ah, vale, así que esas estamos".

"Yo no entendía nada. Vivía en mi burbuja de Los Ángeles entre artistas y bichos raros como yo, y no tenía ni idea de que ese tipo de cosas caldeaban los ánimos de la forma en la que lo hicieron", ha afirmado el cantante, que hoy cuenta con 40 años y que se dio cuenta en ese momento de que era "parte de algo nuevo" que podía ayudar a "conseguir el cambio" en la sociedad.

Adam Lambert says ABC threatened lawsuit after same-sex kiss at 2009 #AMAs.



🔗: https://t.co/lcNmE92Ag7 pic.twitter.com/yM1rI97tge — Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2023

"Me dije: 'Voy a ser lo más gay que pueda. Y seré extravagante y salvaje'", ha afirmado sobre su decisión en aquel momento. "Y si me meto en problemas, me meteré en problemas. No voy a echarme atrás en esto", ha continuado, afirmando con rotundidad que volvería a hacerlo.

En respuesta a la solicitud del portal Page Six de responder a Lambert, la cadena ABC ha preferido no hacer ningún comentario sobre el asunto.