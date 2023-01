Katy Perry reconoce que fue un "grave error" rechazar una colaboración con Billie Eilish cuando aún no era tan conocida

La historia de la música está llena de canciones, de discos, de conciertos y de colaboraciones que nunca fueron. A este último grupo hay que añadir lo que Katy Perry no ha dudado en considerar un "grave error", porque si bien hoy en día pocos artistas le dirían que no a cantar junto a Billie Eilish, hubo una época en la que apenas era conocida.

En un vídeo que han publicado en Tik Tok desde la cuenta de la emisora de radio norteamericana 102.7 Kiis FM, la intérprete de 38 años ha explicado cómo alguien que tuvo la posibilidad de hacer un dueto con la famosísima cantante de temas como bad guy, Happier than ever o lovely pudo decir que no.

Y la razón es tan sencilla como que, cuando aquello ocurrió, ninguno de esos éxitos habían visto la luz. "Una vez, alguien que estaba trabajando conmigo para Unsub Records me envió un correo electrónico que decía algo así como 'Oye, escucha a esta nueva artista porque me gustaría que trabajáramos con ella', ha rememorado Perry, que no llega a mencionar quién fue aquella persona visionaria a la que hizo caso omiso.

"Era una canción llamada Ocean Eyes, y quien la cantaba no era más que otra chica rubia", ha recordado Katy Perry ante una audicencia que ya sabía exactamente a quién se refería. "Y yo estaba como 'Meh, aburrido'. Grave error. Gravísimo error", ha finalizado, añadiendo que no dejaran que esa anécdota "llegue a Internet".

Ocean Eyes no es solo una de las primeras canciones que sacó Billie Eilish sino que además tuvo una serie de remixes importantes con grupos como blackbear, Astronomyy o Goldhouse y, sobre todo, un dueto en directo hecho en 2019 en The Late Late Show with James Corden en el que la artista, que entonces estaba a punto de cumplir 19 años, colabraba con Alicia Keys.

Según han declarado varios fans, es muy improbable que Perry ahora mismo le dijese que no a trabajar codo con codo con Eilish y, quién sabe, quizá en un futuro se puedan quitar esta espinita en otro espectáculo.