Y ahora Sonsoles ha vivido un momento incómodo este lunes, precisamente al tratar el tema de las presuntas agresiones sexuales cometidas en la fiesta tras la gala de los Premios Feroz. El programa de Antena 3 ha conectado con el actor Luis Zahera para hablar de lo ocurrido, pero el intérprete, además de no haber estado en el evento, creía que le preguntarían sobre su último trabajo.

Quien recibió el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en As bestas ha conectado con el espacio dirigido por Sonsoles Ónega. Antes de entrar en materia, tanto Miguel Lago como la presentadora le han dado la enhorabuena por el galardón y le han deseado suerte para los Goya. "Yo quiero que se lo den a mi hermano, a Diego Anido", ha contestado el actor.

"Por desgracia te tengo que preguntar por lo que pasó en la fiesta después de los premios Feroz", ha introducido la presentadora. "Voy a ser totalmente sincero: estoy con mil tinglados. Acabó la ceremonia y a los 20 minutos estaba dormido. No soy la persona indicada porque no me entero de nada", ha respondido amablemente.

Las víctimas de las agresiones son la actriz Jedet y otro hombre, que han denunciado tocamientos y acoso continuo por parte de los supuestos autores, dos "miembros del equipo de una de las películas nominadas a los premios Feroz", ha confirmado María Guerra, presidenta de la entidad organizadora, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Premios Feroz.

"No te puedo ayudar, lo siento", ha insistido a Zahera. No obstante, el programa ha insistido en el tema. "En mis tiempos el ambiente era excepcional, pero yo ya me he retirado. Supongo que las fiestas siguen siendo excepcionales. Te dan un premio, estás arriba de la ola, ya te tomas unos vinos, la noche se calienta. No sé qué decirte, yo ya soy un anciano, pero en mi tiempo fui un guerrero de la noche", ha dicho el actor.

"Por favor, que no se malinterprete lo que ha dicho, y que no se diga que justifica lo ocurrido por decir que al tomar un vino la noche se calienta", ha advertido Sonsoles. El actor ha añadido que no cree que "se malinterprete", y ha reaccionado: "No me metáis en un lío".

"Digo yo que sería una fiesta como cualquier otra. Yo estaba durmiendo como un bendito y no sé lo que ocurrió en la fiesta", ha repetido el gallego. Además, ha sido claro con el programa: "Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas de las que no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables...".

"No pensé que sería una entrevista para esto, sinceramente", ha añadido Zahera. Tras la tensión de la conversación, tanto la presentadora como el actor se han despedido amablemente.