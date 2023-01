Tras las declaraciones de Jedet, varios de los asistentes invitados a los Premios Feroz 2023 han denunciado este lunes que también han sufrido "acoso" por parte de Javier Pérez Santana, productor de la película Mi vacío y yo, detenido este domingo y puesto en libertad horas después, como uno de los dos presuntos autores de las agresiones ocurridas en la fiesta posterior de la gala. Si recientemente se ha conocido el testimonio de Bob Pop, ahora también se ha pronunciado Marc Ferrer en redes.

El director de cine, conocido por películas como ¡Corten!, asegura en su cuenta de Instagram que él también vivió algo parecido en 2022: "El año pasado yo también viví en primera persona el acoso de este señor en los Premios Feroz. Olé Jedet por denunciar".

Según cuenta, citando un artículo de El País, "el modus operandi" de Santana era besar en la boca y en el cuello y tocar el culo a varios hombres sin su permiso. "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo", denuncia.

'Stories' de Marc Ferrer. INSTAGRAM

Estas situaciones eran "muy incómodas" para Ferrer que, además, recuerda cómo se lo tomó: "La primera vez pensaba que se le había ido la olla, la segunda ya me enfadé".

"No hay que aguantar ni normalizar"

Igualmente, el crítico televisivo y escritor Bob Pop ha relatado, en una entrevista en la Cadena Ser, que también sufrió al productor en la fiesta. "Cuando vi la foto del acusado, recordé que a mí me acosó porque vino tres veces a intentar comerme la boca, mientras yo intentaba esquivarle como podía", ha confesado.

En este sentido, ha lamentado la "normalidad" que existe en torno a estas situaciones porque lo primero que pensó fue que le había tocado la "cuota de baboso borracho en las fiestas", por lo que decidió aguantarse. Sin embargo, ha revelado que cuando se entera de la denuncia de Jedet, se da cuenta de lo "mal educada" que está la sociedad.

"Asumimos que esto es lo normal, pero el avance es que no debemos asumir esto. Yo no pensé en llamar a alguien para que me dejase en paz porque en ningún momento pensé que se podía denunciar", ha indicado.

Sobre estas palabras, la actriz Itziar Castro ha señalado que a ella también le ha pasado "en muchas fiestas" y también lo vivió como "normal" y "justificado por ciertas sustancias". "Estamos aprendiendo que ya no hay que aguantar ni normalizar. Los tiempos están cambiando y nuestra conciencia también. Ojalá los comportamientos normalizados por muchos y justificados por las sustancias cambien pronto", ha compartido en Twitter.

Lo hemos comentado entre varios, lo tenemos normalizado, y en fiestas más cuando hay substancias de por medio. Los tiempos están cambiando y nuestra conciencia también. Ojalá los comportamientos normalizados x muchos y justificados x las sustancias cambien pronto. https://t.co/XIBhztWFdE — Itziar Castro (@ItziarCastro) January 30, 2023

Una ola de apoyo

Respecto a lo denunciado por Jedet, la actriz Melani Olivares ha clamado contra "dos seres despreciables" que han hecho que las palabras de Pedro Almodóvar sobre la sanidad pública queden en un "segundo plano".

"Ayer en los Premios Feroz fue una noche mágica, con unos trabajos maravillosos, con compañeros y compañeras comprometidos. Las palabras de Almodóvar han pasado a un segundo plano por dos seres despreciables que desde luego no se merecían estar allí. Señalemos a los agresores y arropemos a las víctimas", ha recalcado en su cuenta de Instagram.

La directora Alauda Ruiz de Azúa, premiada en los Feroz a Mejor Guion por Cinco lobitos, en una entrevista con RNE ha celebrado que el asunto se esté tratando "con la seriedad, respeto y rigor" que se merece y ha extendido su apoyo a las víctimas.

Asimismo, Laura Hojman, directora de películas como A las mujeres de España o María Lejárraga, ha celebrado que se "acabe" con estas situaciones y ha calificado a Jedet de "brava" por denunciar, al compartir un tuit del comunicador Alberto Rey.

Se acabó, y brava Jedet por denunciar. https://t.co/9vvkySnrsF — Laura Hojman (@laurahojman) January 29, 2023

"A las mujeres, en un 99%, les han metido mano en una fiesta y no pasaba nada. Ay chica, como te pones, no es para tanto. Pues mira, ahora sí pasa. Y ojalá pase más. Se acabó la barra libre de culos y tetas", decía el tuit de Rey.

Por último, la escritora Lucía Etxebarría ha considerado que dar a conocer el nombre de la víctima sirve para "colocarla en un lugar que no quiere estar" y ha comparado este caso con el del futbolista Dani Alves.

"Es obvio que si no se dio el nombre de la víctima de Dani Alves tampoco había que dar el nombre de Jedet. Determinadas cuestiones deben permanecer en la esfera íntima a no ser que la propia víctima quiera hacer el caso público", ha manifestado. En otro tuit ha reconocido que le "extraña" que se omita el hecho de que el productor sea un hombre gay.