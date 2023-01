En el cine, las distinciones honoríficas transmiten siempre significado. Sobre esa base, la entidad del homenajeado o las circunstancias en las que llega el reconocimiento hacen que este rivalice en interés con la curiosidad por descubrir a los ganadores de las principales categorías. La figura que proyecta Pedro Almodóvar motivó que el momento que iba a protagonizar estuviera latente durante la gala de los Premios Feroz 2023. Había expectativas, y no defraudaron ni la propia ceremonia aprovechando el 'factor Almodóvar' ni el propio cineasta manchego.

El autor regaló unos minutos de su esencia en estado puro, un concentrado de la misma. En sus palabras al recoger el Feroz de Honor se emocionó, se mostró divertido, se entregó a su pasión por el cine (exhibiendo además su dominio cinéfilo), repasó su vida y sacó su conocida faceta activista.

Almodóvar besa su Feroz de Honor Carlos Álvarez/Getty Images

Todo ello tomándose la intervención con calma, hasta el punto de tener que pedir un vaso de agua de tanto hablar cuando casualmente se refería al paso del tiempo. Tras hidratarse, incluso dijo que sacaba un pañuelo porque empezaba a moquear, apunte anecdótico que dejó claro que estaba cómodo aun dentro de las emociones de la coyuntura.

Empezó bromeando al señalar que no se esperaba el premio pero que María Guerra (presidenta de la asociación organizadora) ya se lo había advertido, pero enseguida se emocionó, rozando el lloro, debido a que el vídeo dedicado a su carrera incluía una imagen de su madre. "Estaba muy seguro pero al ver esa imagen me he venido abajo", expuso después de indicar que era "demasiado duro y emocionante".

No obstante, luego retomó el discurso que se había preparado, cauce en el que resaltó lo que le han marcado aspectos como nacer en La Mancha, recibir la educación de una madre manchega (que le educó para "la supervivencia"), ser forastero en Madrid ("la ciudad que sería mi casa"), los años de la Transición y la Movida Madrileña, haber tenido un novio adicto y la "pésima educación" que recibió durante su etapa escolar en los Salesianos. Sobre la misma, afirmó que salió "analfabeto y ateo" así como que Dolor y gloria y La mala educación, en la que abordó esa experiencia, "no compensan el terror" que vivió esos tres años.

En la recta final de sus minutos en el escenario volvió a detenerse en su reconocible (y polémico según el terreno ideológico desde el que se mire) gusto por tomar partido político, vía que canalizó en un mensaje a favor de la sanidad pública y crítico con la Comunidad de Madrid. Pidió un aplauso para los sanitarios que tanto lucharon en la pandemia para a continuación denunciar "la barbarie que se está llevando a cabo" en Madrid, con el colectivo "pasándolo mal" y el sistema "al borde del colapso". "Los problemas sanitarios nos afectan a todos, aunque algunos tengamos la posibilidad de ir a la sanidad privada", subrayó pensando claramente en los que suelen señalar su hipocresía en ese tema.

Almodóvar, emocionado antes de recibir el Feroz de Honor Toni Galán/Getty Images

Almodóvar recibió el Feroz de Honor después de las intervenciones de Rossy de Palma, Julieta Serrano, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Bibiana Fernández y Leonor Watling, quienes contaron anécdotas relacionadas con su vínculo con él en un tramo previo que, aunque interesante, se alargó más de lo idóneo.

El momento con Silvia Abril

Almodóvar, con Silvia Abril en un momento humorístico de los Feroz Toni Galán/Getty Images

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España llevaba un largo tiempo detrás de Almodóvar. María Guerra, principal rostro del colectivo organizador, apuntó con humor durante un brindis en el marco de su discurso institucional que Pedro había aceptado el galardón "a la décima". Precisamente por eso los Feroz, como se ha indicado, aprovecharon la circunstancia y la predisposición del manchego.

Así se reflejó en que Silvia Abril, una de las presentadoras, recurriera a él para una parte de su bloque. Cuando fue a buscarlo comprobó que se había levantado y que no estaba, la actriz encandenó bromas sobre su ausencia al decir "la próstata" (en referencia a que al parecer había ido al baño), cantar "Pedro no está, Pedro se fue" y entonar el mítico "¡Peeeedroooo!".

Por suerte, el aludido volvió a la sala y, aunque al principio no estaba del todo convencido, se entregó al juego del momento cómico y se puso a charlar con Abril. "Estos premios (honoríficos) tienen fama de que te retiran, pero no me retiran, en absoluto", le comentó.

La actitud 'a favor de obra' de Almodóvar ya se había manifestado el viernes en la charla magistral que ofreció a las casi 2.000 personas que acudieron a la Sala Mozart del Auditorio de la capital aragonesa.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.