La escasez de antibióticos obliga a los padres a partir las pastillas de adultos para los tratamientos de los niños.

Comenzó en el último trimestre del año pasado y se ha prolongado durante el inicio de 2023. La escasez de medicamentos que azota Europa no cesa y ha obligado a muchos países a adoptar diferentes estrategias para garantizar el suministro y el acceso de los ciudadanos a los antibióticos y otros fármacos afectados por este desabastecimiento.

En la actualidad, en España son casi 700 las presentaciones de fármacos con problemas de suministro, de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Uno de los más castigados en territorio nacional por esta escasez son los antibióticos, en especial, la amoxicilina y su formulación para niños.

Ante estas dificultades de abastecimiento, el Ministerio de Sanidad ya autorizó el pasado 23 de noviembre la posibilidad de vender a los padres cajas de amoxicilina de 500 miligramos -destinadas a adultos- para partir las pastillas y conseguir la dosis de 250 necesaria para los pequeños. La finalidad era reservar los jarabes para los niños de menor edad, a los que resulta más complicado o imposible tragar los comprimidos.

No obstante, la situación no atañe únicamente a España, sino que afecta a buena parte de la UE. Por eso, la Unión ha activado el Grupo Ejecutivo sobre Desabastecimiento y Seguridad de Medicamentos (MSSG, por sus siglas en inglés), compuesto por la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y los organismos nacionales correspondientes. Entre todos ellos, monitorizan y tratan de responder a estos problemas, con particular atención "desde noviembre de 2022".

Causas del desabastecimiento

El estudio de la situación llevó al grupo a un diagnóstico claro: "La escasez de medicamentos ha sido un problema constante de salud pública y la situación en la UE se ha visto agravada por acontecimientos o tendencias geopolíticas como la guerra de Ucrania, la crisis energética y las elevadas tasas de inflación".

El MSSG alude a "un reciente aumento de las infecciones respiratorias", que ha ocasionado un incremento de la demanda de antibióticos, como la amoxicilina (sola o en combinación con el ácido clavulánico), "especialmente en la formulación pediátrica". "Los problemas de suministro también afectan a países de fuera de la UE, y la EMA ha intercambiado información clave con otros reguladores internacionales", aclara la Agencia.

Por su parte, a nivel estatal, los Estados miembros más afectados han tomado medidas para garantizar el suministro de estos antibióticos, como permitir la distribución excepcional de determinados medicamentos o conceder exenciones totales o parciales a ciertos etiquetados y requisitos de envasado. Por su parte, la Comisión Europea investiga si se podrían adoptar medidas adicionales para mitigar el impacto de esta escasez.

En Italia, por ejemplo, la falta de hasta 3.000 fármacos ha llevado al Gobierno a intervenir. Desde hace semanas, en las farmacias del país faltan medicamentos de uso cotidiano a base de ibuprofeno o indometacina, así como antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos e incluso antibióticos, por lo que el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, ha abierto una mesa de trabajo permanente para controlar y frenar el desabastecimiento.

"Se ha observado una tendencia positiva en varios de ellos; si bien se reconoce que algunos otros siguen experimentando una menor disponibilidad de estos y otros antibióticos"

Como signo de esperanza, el MSSG ha detectado, de acuerdo con un comunicado del pasado jueves, una mejora en diferentes países en cuanto a la amoxicilina. "Según los informes facilitados por los Estados miembros, se ha observado una tendencia positiva en varios de ellos; si bien se reconoce que algunos otros siguen experimentando una menor disponibilidad de estos y otros antibióticos", señalan.

Particularidad española

En territorio nacional, esta coyuntura global de escasez de amoxicilina se ha visto agravada por incidencias en las fábricas de las farmacéuticas españolas Normon y Sandoz, los laboratorios "con una mayor cuota de mercado de estos medicamentos", según la AEMPS. Todo ello ha redundado en retrasos en la puesta en el mercado de nuevos lotes.

"Sandoz Farmacéutica, S.A comunicó a la AEMPS problemas en la línea de etiquetado y Normon S.A. notificó retrasos en el suministro de prospectos que deben incluirse en todos los medicamentos. Ambos laboratorios están ya trabajando y la liberación de lotes se lleva a cabo de manera regular", precisó la AEMPS en otra nota.